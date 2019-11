Unde poți să vezi Frozen 2 în România ca să intri în spiritul sărbătorilor

Frozen 2 este continuarea extrem de așteptată a celebrului film pentru copii, iar lansarea sa a depășit toate așteptările legate de încasări.

Filmul a apărut deja pe 22 noiembrie, iar în primul weekend de la lansare a generat deja extrem de mulți bani. În Statele Unite, filmul a adus aproximativ 127 de milioane de dolari. La nivel internațional, sequel-ul a adus încasări de peste 228 de milioane de dolari. A bătut recordul pentru cea mai bună deschidere din toate timpurile a unui film de animație: a făcut 350 milioane de dolari la nivel global.

În total, doar cinci filme Disney au reușit să depășească un miliard de dolari în 2019. După sumele record pe care a reușit să le încaseze în weekendul lansării, Frozen 2 are șanse mari să devină a șasea producție Disney care va aduce gigantului, până la finalul anului, peste un miliard de dolari.

Când Frozen a fost lansat în 2013, a devenit rapid una dintre cele mai importante francize Disney.

Unde poți vedea Frozen 2

Partea a doua din Frozen vine la șase ani după lansarea filmului care a devenit un adevărat fenomen în toată lumea. În prezent, Frozen II nu este disponibil online, pe nicio platformă de streaming.

Vestea bună e că îl poți vedea deja în cinematografe. Partea a doua din Frozen este distribuită în România de Forum Film România și poate fi vizionată în formatele 3D, IMAX 3D, 4DX si Dolby Atmos, subtitrată sau dublată.

Apoi, cel mai probabil, filmul va ajunge pe platforma de streaming Disney+ care, din păcate, nu este disponibilă încă la noi în țară.

Frozen este unul dintre cele mai de succes animații Disney din toate timpurile. Povestea muzicală a câștigat, de asemenea, numeroase premii, inclusiv Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj animat și cel mai bun cântec original, Let It Go.

Frozen 2 este disponibil în cinematografe din 22 noiembrie.