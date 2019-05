Call of Duty Modern Warfare are o dată de lansare și primul trailer

Activision continuă seria lansărilor de CoD cu noul Call of Duty Modern Warfare. Există un joc omonim lansat în 2007, dar aceste este complet diferit și se lansează peste câteva luni.

Call of Duty este una dintre cele mai profitabile francize din industria globală de gaming și este renumită din mai multe motive. Printre ele se numără lansarea anuală a unui titlu. Există mai mulți dezvoltatori responsabili de franciză și există mai multe mini-serii pe care ai ajuns probabil să le îndrăgești de-a lungul anilor. În 2019, va fi vorba de Call of Duty Modern Warfare, care urmează să se lanseze pe PlayStation 4, Xbox One și PC pe 25 octombrie.

Spre deosebire de ultimul Black Ops care nu a inclus o campanie single player, noul CoD va încerca să fie memorabil tocmai prin intermediul misiunilor desfășurate într-o atmosferă contemporană. Acesta nu este un joc cu zburători sau lasere. În schimb, ar trebui să te facă să empatizezi cu ceea ce se întâmplă pe TV tocmai din prisma faptului că nu încearcă să fie futurist, iar misiunile par desprinse din știrile pe care le vezi zilnic.

Call of Duty Modern Warfare se va diferenția semnificativ de alte tiluri din serie. În primul rând, Infinity Ward nu te va obliga să achiziționezi un Season Pass pentru el. Toate actualizările de conținut, hărți sau misiuni adiționale vor fi oferite gratuit gamerilor, pentru prima oară. În plus, va veni din start cu cross-play. Asta înseamnă că jucătorii pe PC vor putea lupta în sesiuni de multiplayer împotriva celor care îi joacă pe console.

Partea de single player din Call of Duty Modern Warfare îl va readuce în actualitate pe Căpitanul John Price, pe care l-ai mai văzut în Modern Warfare 2. Pe lângă aventurile sale, va exista însă un mod cooperativ foarte bine pus la punct, plus partea de multiplayer.