București, o rușine la capitolul inovație: unde se află în topul global și care sunt liderii

În cazul în care ai petrecut câteva ore în București în ultimii ani, știi cât de multe probleme sunt în Capitala României. În acest context, nu ar trebui să vină ca o surpriză poziția rușinoasă din clasamentul celor mai inovatoare orașe din lume.

Nu mai puțin de 14 poziții a pierdut Bucureștiul în clasamentul celor mai inovatoare orașe din lume, conform celui mai recent studiu Innovation Cities 2019. În același timp, locul municipiului Timișoara în clasament este mai sus cu 36 de poziții.

Ideea de inovație în acest clasament se referă la abilitatea unui oraș de a transforma o idee bună sau un proiect într-o inovație transpusă cu succes în lumea reală, la nivel regional sau global. Practic, este vorba de trai pași relevanți: capacitatea de a genera idei, de a le pune în practică și, în final, de a le comunica cu alții. Pentru că orașul doamnei Firea a avut alte priorități în ultima perioadă, Bucureștiul a ajuns să ocupe poziția 171 în topul global remis de organizația nonguvernamentală INACO – Inițiativa pentru Competitivate.

Bucureşti a pierdut în acest an 14 poziţii în acest clasament global. În schimb, Timişoara urcă 36 de poziţii şi ajunge pe locul 394 în lume. Clujul lipseşte în topul celor mai inovatoare 500 de oraşe ale lumii, conform raportului global „Innovation Cities 2019”, publicat de curând de 2thinknow și preluat de Forumul Economic Mondial.

Toate capitalele din regiunea noastră europeană se află înaintea orașelor românești. Praga se situează pe poziția cu numărul 61, în urcare cu două locuri. Budapesta ocupă locul 79, în timp ce Varșovia este pe 114.

Aflate pe podium, New York, Tokio şi Londra sunt oraşele cele mai inovatoare din întreaga lume, în acest an. La nivel european, Londra, Paris şi Berlin sunt capitalele care ocupă podiumul inovării, în raportul Innovation Cities 2019. New York a ocupat primul loc în lume în cel mai recent raport al competitivității urbane, în care Bucureștiul s-a aflat pe poziția 188, în scădere cu 16 locuri.