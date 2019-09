De la Londra la New York, într-o oră: cum ar fi posibil cu avionul revoluționar

Cu un pic de noroc, în următorul deceniu, vom putea zbura de la Londra la New York în doar o oră, prin intermediul noilor motoare Sabre realizate în Marea Britanie.

Britanicii de la Reaction Engines, o companie cu sediul în Oxford, au dezvăluit de curând un nou tip de motoare care ar putea fi utilizate pe avioane hipersonice. Acestea includ o serie de noutăți tehnologice pe partea de răcire care ar putea aduce viteze aparent absurde pe avioane de linie.

„Am adus la împlinire motorul de rachetă Sabre, care ne-ar putea duce în Australia în nu mai mult de patru ore”, a afirmat CEO-ul UK Space Agency despre noile motoare, Graham Turnock La viteze Mach 5.4, zborul de la Londra la New York va dura doar o oră. Anunțul despre noile motoare a fost făcut în urmă cu câteva zile în cadrul Conferinței pentru Spațiu din Wales, Regatul Unit. Noul mecanism de propulsie a fost detaliat în contextul unei noi rachete hibride de tip hidrogen-aer. Aceasta a fost creată de la zero cu scopul utilizării într-un avion care va avea o viteză dublă comparativ cu un Concorde.

„Aspectul principal la Sabre este hibridul între un motor de rachetă și unul de avion, așa că permite unei rachete să respire aer”, spune Shaun Driscoll de la Reaction Engines: „Rachetele nu prea au progresat în ultimii 70 de ani, dar motoarele de avion au devenit foarte eficiente. Așa că, dacă poți să combini un motor de avion cu o rachetă, poți avea o propulsie eficientă și ușoară și poți crea un avion spațial. Fizica o permite, dar provocarea este să construiești un aparat pentru testare”, a adăugat el.

Ca referință zborul hipersonic , care este echivalent cu de cinci ori viteza sunetului, este dificil de realizat fără a supraîncălzi motorul. Synergetic Air Breathing Rocket Engine (Sabre) rezolvă această problemă utilizând conducte cu heliu suprarăcit care împiedică atingerea unor temperaturi problematice.

Motorul dezvoltat de britanici se află momentan la teste în Denver, Colorado. În funcție de rezultate, ar trebui să-l vedem utilizat în primele zboruri de test pe parcursul anului viitor. Din păcate, până va ajunge în zboruri de linie, s-ar putea să fim nevoiți să așteptăm până în 2030. Ca un bonus, Motorul pe hidrogen/oxigen va fi mult mai „verde” și ieftin decât cele de pe cursele aeriene actuale.