Brightburn este filmul terifiant cu super eroi, de la creatorul Guardians of the Galaxy

Într-o perioadă în care filmele cu super eroii au devenit sinonime cu competiția din Marvel și DC, James Gunn a produs Brightburn.

În urmă cu puțin timp, James Gunn a publicat trailerul extins pentru Brightburn. Gunn este cunoscut publicului de la noi după ce a scris și regizat primele două filme din seria Guardians of the Galaxy. Între timp, a fost concediat de către Disney din cauza unor tweet-uri din urmă cu mai bine de un deceniu. Între timp, s-a apucat de alte proiecte și a fost angajat de DC Comics să producă un al doilea Suicide Squad, deși nu va avea legătură cu primul.

Același James Gunn a produs Brightburn, un film cu super eroi mai apropiat de genul horror, decât de Dark Knight sau Superman. Ca referință, Gunn are un pic de istorie în această categorie de filme, după ce a scris Dawn of the Dead din 2010, regizat de Zack Snyder. Tot Gunn a regizat comedia horror Slither în 2010.

Revenind însă la Brightburn, deși este o poveste originală, își are bazele în povestea lui Superman pe care o cunosc cei mai mulți pasionați de benzi desenate. Deși James Gunn nu figurează decât ca producător, el a pus bazele poveștii împreună cu Mark Gunn și Brian Gunn, fratele și vărul său. Regia este semnată de David Yarovesky.

Brightburn este o producție Sony Pictures și va fi încărcat de violență interzisă minorilor. Rolulurile principale sunt interpretate de Elizabeth Banks și David Denman. Cei doi joacă în film rolurile doamnei și domnului Breyer și locuiesc într-un orășel micuț din Statele Unite. Intriga este declanșată de momentul în care o navă extraterestră aterizează în curtea din spate cu un bebeluș de pe o altă planetă. Povestea familiară tinde spre terifiant în momentul în care, odată ajuns la maturitate, copilul începe să-și folosească foțele proaspăt descoperite pentru a face rău.