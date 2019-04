Cine e creatorul Bitcoin? Un milionar excentric ar avea răspunsul

O monedă Bitcoin costă acum peste 5.000 de dolari, dar recordul absolut a fost în 2017, când a ajuns la o valoare de 20.000 de dolari.

Lumea nu a știut niciodată cine se află în spatele creației criptomonedei Bitcoin. Creatorul nu și-a dezvăluit identitatea și a folosit pentru asta pseudonimul de Satoshi Nakamoto.

Acum, John McAfee, fondatorul companiei de software americane care îi poartă numele, a anunțat că știe exact cine este acest Nakamoto. Urmează să clarifice odată pentru totdeauna cel mai mare mister din lumea sistemului Bitcoin și va dezvălui informația publicului larg. Asta în cazul în care creatorul Bitcoin nu-și dezvăluie singur identitatea.

McAfee și-a anunțat intenția într-o postare pe Twitter.

Omul de afaceri susține că a protejat până acum identitatea lui Satoshi. Totuși, mulți impostori se dau drept acesta, iar oamenii irosesc timp și energie în încercarea identificării omului din spatele Bitcoin.

Jon McAfee a anunțat că va da din ce în ce mai multe detalii despre Satoshi Nakamoto până când acesta își va dezvălui singur identitatea. În caz contrar, McAfee ne va spune el însuși.

Acesta a menționat deja că Satoshi este de sex masculin și locuiește în Statele Unite. A ținut să clarifice că în spatele Bitcoin nu se află CIA sau orice altă agenție din vreun guven al lumii, așa cum susțin unii.

Pe de altă parte, nu există dovezi care să arate că McAfee chiar deține această informație. Omul de afaceri este cunoscut pentru excentricitatea sa. A anunțat că va candida la următoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite deși în momentul de față se ascunde de autoritățile americane. A spus de mai multe ori că nu și-a mai plătit taxele de opt ani.

A anunțat în ianuarie 2019 că își va derula campania electorală în exil, de pe un yacht.

The McAfee 2020 Campaign is, as of this day, in exile. I am being charged with using Crypto Cuttencies in criminal acts against the U. S. Government. More videos coming shortly. Stay tuned. pic.twitter.com/C75zcbnKTD

— John McAfee (@officialmcafee) January 22, 2019