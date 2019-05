Avengers: Endgame are mari șanse să devină cel mai profitabil film din toate timpurile. În același timp însă, se pare că a mulțumit criticii și fanii.

La mai puțin de o săptămână după lansarea din cinema a ultimului film din seria Avengers, lung metrajul celor de la Marvel a reușit să intre în clasamentul IMDb format din top 250 cele mai bune filme din toate timpurile. În regia lui Joe și Anhony Russo, pelicula se bazează pe scenariul lui Christopher Markus și Stephen McFeely.

Continuarea Avengers: Infinity War, cea mai recentă producție Marvel îți arată ce s-a întâmplat cu Thanos după ce a a adunat toate cele șase Infinity Stones și le-a folosit pentru a decima jumătate din populația planetei.

Una peste alta, filmul a ieșit foarte bine. Este clasificat ca fiind ”proaspăt” (Tomato Certified Fresh) pe Rotten Tomatoes, iar cei de la Cinemascore i-au dat nota A+, după ce au agregat review-uri din diverse colțuri ale lumii.

Cei mai mulți erau însă curioși de ratingul de pe IMDb pentru Endgame. Internet Movie Database calculează pe baza un algoritm foarte complex nota pe care o asociază filmelor. În primul rând, pentru a fi luat în calcul în Top 250, un lung metraj trebuie să se bucure de minim 25.000 de voturi, iar respectivele voturi trebuie să provină de utilizatori cu experiență ai site-ului, care au mai furnizat numeroase review-uri în trecut.

La ora actuală, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai jos sau pe site-ul IMDb, Avengers: Endgame ocupă poziția a treia în clasament, pornind de la review-urile utilizatorilor, cu nota 9,00. Având în vedere că inițial s-a aflat pe locul cinci în top, cu 8,9, nu este exclus să mai crească un pic în următoarele zile. În orice caz, singurele filme care mai sunt în fața ultimului Avengers sunt The Shawshank Redemption din 1994 și The Godfather din `72. După ce a ajuns la note 9,00, blockbuster-ul Marvel a devansat The Dark Knight din 2008 și The Godfather II.