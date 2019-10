Atentatul antisemit din Germania, transmis live pe internet: câți oameni l-au văzut pe Twitch

Un număr mare de atentate din ultimii ani au fost transmise live pe internet de către răufăcători. Practica atrage atenția asupra ineficienței platformelor de streaming de a elimina conținutul propagandistic.

Pentru a nu instiga la alte manifestări de violență, un eveniment dramatic precum cel care s-a petrecut în localitatea Halle din Germania poate să nu fie promovat la scară mondială. În contextul în care persoana responsabilă îl transmite însă live pe internet, devine aproape imposibil să nu câștige fani și să încurajeze alte evenimente similare.

Din păcate, asta s-a tot întâmplat în trecut, chiar dacă de obicei se folosea Facebook, iar acum s-a optat pentru Twitch. Ca referință, Twitch este un serviciu de streaming deținut de Amazon care a devenit popular în ultimii ani pentru transmiterea online a unor sesiuni de gaming. Se pare totuși că este popular și printre teroriști.

Pentru CNBC, oficialii Twitch au confirmat că atentatul din Halle, Germania a fost transmis în direct prin intermediul platformei online. La final, a rezultat un clip de 35 de minute care a fost eliminat de pe platformă. Într-un comunicat pe marginea evenimentului, cei de la Twitch au confirmat că au o toleranță zero pentru ură și violență. Pe lângă faptul că au blocat pentru totdeauna contul care a postat conținutul respectiv, vor avea parte de același tratament toți cei care vor reposta acel material video violent.

Deși videoclipul a fost șters de pe Twitch, se află în continuare pe forumul 4chan, împreună cu multe alte filmări live de la atentate anterioare. Revenind însă la atentatul de ieri, până să fi fost șters, a fost văzut în direct de cinci oameni, dar alți 2200 l-au vizionat mai târziu. În total, a durat cam 30 de minute până să fie raportat și eliminat de pe site.

Once the video was removed, we shared the hash with an industry consortium to help prevent the proliferation of this content. We take this extremely seriously and are committed to working with industry peers, law enforcement, and any relevant parties to protect our community.

— Twitch (@Twitch) October 9, 2019