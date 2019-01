Asus lansează un laptop de gaming futuristic pe care-l vrei

Asus a întors designul laptopului cu susul în jos și a pus toate componentele în carcasa display-ului și a despărțit tastatura de ecran, iar rezultatul este bestial.

Știți acele PC-uri All in One unde nu mai ai o cutie pentru componente, ci toate acestea sunt ascunse în carcasa monitorului. Ei bine, Asus a aplicat aceeași filozofie de design și a ieșit cu ROG Mothership, un laptop de gaming futurist ce arată foarte bine.

ROG Mothership are un display mare de 17,3 inci cu o rezoluție Full HD, dar cu o rată de reîmprospătare a imaginii de 144 Hz și cu un timp de răspuns de 3 milisecunde, iar acesta suportă și tehnologia Nvidia G-Sync.

Puterea grafică este asigurată de cel mai nou produs al Nvidia, RTX 2080 GPU, dar și de ceea ce are mai bun Intel, un procesor Intel Core i9 8950HK. Cei de la Asus au spus că atât placa video și procesorul sunt overcloaked pentru viteze mai bune și pentru o răcire mai eficientă.

Și la partea de stocare laptopul stă bine și poți adăuga trei SSD-uri NVMe și până la 64 GB memorie RAM. Nici pe partea de conectivitate, Asus ROG Mothership nu o duce rău și are un port USB-C Thunderbolt 3, un port standard USB-C și patru porturi UBS A. Mai avem și un slot HDMI și cititor de carduri SD și chiar un port Ethernet.

Ecranul este sprijinit de un kickstand (un suport) ce se scoate automat atunci când laptopul atinge o suprafață, astfel îți este ușor să-l instalezi cu o singură mână. Nici tastatura nu este una obișnuită și se poate lipi magnetic de ecran sau poate fi folosită wireless. Totuși, pentru că vorbim de un produs de gaming, Asus oferă și posibilitatea de a lega o altă tastatură printr-un port USB-C.

Este un laptop, dar mai bine l-ai păstra acasă pentru că nu este foarte ușor de cărat. The Mothership ar cântări în jur de 4,7 kg ceea ce nu-l face cel mai portabil laptop de gaming, dar arată bine și pare a fi îndeajuns de performant pentru a rula cele mai noi jocuri, la setări grafice maxime.

Laptopul s-ar lansa în primul trimestru al anului 2019, însă nu știm încă prețul și nici configurațiile disponibile.