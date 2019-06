Efectul ciudat al asistenților digitali asupra alegerii numelor bebelușilor

Să alegi un nume pentru bebeluși poate fi o sarcină foarte dificilă. Trebuie să iei în considerare mai multe elemente, iar asistenții digitali nu ajută.

Atunci când alegi numele viitorului tău copil trebuie să iei în considerare cum sună acel nume, dacă are o semnificație aparte, istoria familiei și așa mai departe. Tehnologia a făcut ca lucrurile să devină și mai complicate.

Asistenții digitali au primit nume de oameni și acum avem entități precum Alexa, Bixby, Cortana sau Siri. Este evident de ce companiile au ales acest nume, vor ca tu să consideri asistenți mai mult ca pe niște persoane, nu doar un robot.

Interesant este că aceste nume umane pentru asistenți are un efect ciudat asupra alegerii numelor bebelușilor. Cel puțin în SUA.

Ce efect au asistenții digitali asupra alegerii numelor bebelușilor

După cum se poate vedea în aceste grafice, imediat cum este dezvăluit un asistent digital (și numele acestuia), crește numărul bebelușilor care le poartă numele. Popularitatea numelui Alexa a crescut cu 42% imediat după lansarea asistentului Amazon. Aproape nimeni nu-și boteza copilul Bixby, dar după ce a fost lansat asistentul Samsung, cinci bebeluși au primit acest nume. La fel și în cazul Cortana sau Siri.

Bine că niciun bebeluș nu a primit numele de Google Assistant.

Totuși, popularitatea acestor nume scade dramatic. Cu 50% mai puține persoane și-au botezat copilul Alexa în doar trei ani, popularitatea Cortana a scăzut cu 83% în aceeași perioadă, iar cea a Siri cu 81% în cinci ani.

Probabil că oamenii își dau seama că nu e în regula ca numele odraslei lor să poarte același numme cu cel al asistentului digital. S-ar putea crea confeuzii foarte mari de genul „Alexa go to your room” și să răspundă cutia Amazon cu „I don’t understand that”.

E bine că noi nu avem asemenea probleme și că numele noastre clasice precum Ion, Maria, Gheorghe, Elena sau Costel rămân doar pentru noi. Însă, cine știe, poate Allview se rezgândește și-și botează asistentul Ion.