Apple știa de vulnerabilitatea FaceTime și a ignorat-o: Cum dezactivezi funcția acum

La aproximativ cinci ani de la lansarea FaceTime, a fost descoperită o problemă gravă legată de funcționarea serviciului. Apple fusese sesizată pe marginea subiectului, dar a optat să ignore problema.

Pe parcursul zilei de ieri, a făcut înconjurul lumii un bug legat de funcționarea FaceTime. Mai multe publicații au confirmat că, în momentul în care suni pe cineva, indiferent dacă răspunde sau nu la apel, îl vei auzi cu câteva secunde înainte. Descoperirea părea una nouă, dar redactorii Wall Street Journal au confirmat că e departe de a fi așa.

Cea mai gravă relatare este că Apple ar fi putut să remedieze problema încă de acum o săptămână. Un adolescent în vârstă de 14 ani și mama sa au încercat începând cu data de 20 ianuarie să contacteze pe cineva de la Apple pentru a-i sesizat pe marginea subiectului. Este vorba de Grant Thompsom și mama sa Michele.

Grant a descoperit problema într-o conversație în grup pe FaceTime desfășurată pe 20 ianuarie cu prietenii săi cu care se juca Fortnite. Imediat, a inițiat pe Twitter și Facebook mai multe tentative de a contacta gigantul din Cupertino. Dovezile sunt în continuare online, iar din cauza gravității bug-ului, pentru sesizare, Michelle a menționat online că fiul său își dorește un iPhone X, un MacBook și o pereche de căști AirPods. Pe lângă mijloacele online, cei doi au sunat la Apple și au trimis chiar și un fax, fără niciun rezultat.

După ce și-au dat seama că au nevoie de cont de dezvoltator Apple pentru a raporta un bug software, au făcut și acest gest. Din nou însă, după ce au contactat echipa de experți în securitate a companiei, rezultatele au fost dezamăgitoare. Toate dovezile comunicațiilor se găsesc mai jos.

Dacă toate acestea te-au făcut să renunți la FaceTime, mecanismul este cât se poate de simplu. Din meniul de Configurări al telefonului sau Settings, la secțiunea Facetime, debifează opțiunea din partea de sus a ecranului.

My teen found a major security flaw in Apple’s new iOS. He can listen in to your iPhone/iPad without your approval. I have video. Submitted bug report to @AppleSupport…waiting to hear back to provide details. Scary stuff! #apple #bugreport @foxnews

— MGT7 (@MGT7500) January 21, 2019