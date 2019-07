Aplicația care „dezbracă” femei relevă problema imensă a societății actuale

Poate ai văzut, poate nu, dar internetul a luat-o razna când s-a lansat aplicația care poate dezbrăca virtual orice femeie. Aplicația se numește DeepNude și îți arată – încă o dată după mania deepfake-urilor – că inteligența artificială poate fi folosită pentru a pune într-o ipostază jenantă femeile.

Până să fie oprită, aplicația putea fi descărcată gratis, dar avea un preț ca să vezi imaginea fără watermark. Dar fix acel watermark arăta că imaginea finală e un fals.

Rezultatele nu sunt neapărat realiste, la fel ca în cazul pornografiei deepfake. Iar un lucru demn de menționat este că aplicația funcționează doar în cazul femeilor. Dacă încerci să dezbraci virtual un bărbat, acesta va fi dotat cu un organ genital de femeie. Creatorul aplicației, autointitulat Alberto, a zis că motivul din spatele deciziei este că este mai ușor să găsești imagini online cu femei dezbrăcate decât cu bărbați.

DeepNude a existat (din păcate), dar de ce?

Motivul pentru care a creat el DeepNude este pasiunea pentru tehnologie. „În urmă cu doi ani de zile am descoperit potențialul inteligenței artificiale și când am văzut că o imagine de zi se poate transforma într-una de noapte, atunci am realizat că este posibil să transform o poză cu un om îmbrăcat într-una cu el dezbrăcat”, a zis Alberto.

A realizat aplicația astfel încât să funcționeze doar într-un sens, favorabil în special populației masculine. Scuza că pe internet nu se găsesc suficient de multe imagini cu bărbați dezbrăcați e penibilă și extrem de ușor demontabilă cu un simplu search pe Google.

În toată gălăgia creată, mi-am dat seama că societatea încă se scaldă în niște reminiscențe misogine care refuză pur și simplu să moară. E trist și absolut imoral că pornografia doboară din ce în ce mai multe bariere – mai nou, pe cele personale. Știi că în Constituție există dreptul la demnitate? Poți spune adio la așa ceva, atât timp cât ești femeie și există aplicații precum DeepNude.

Femeile sunt carne de tun

Cumva, m-am obișnuit cu ideea că, deși trăim în 2019, femeile sunt în continuare văzute precum niște obiecte sexuale. Nu e o noutate, e ceva ce am asimilat vrând-nevrând de-a lungul anilor, în timp ce vedeam filme în care nuditatea venea doar din partea feminină și reclame mari pe blocuri cu femei pozând senzual în lenjerie, dar niciodată cu bărbați. Chiar și așa, asta nu înseamnă că un lucru care pare normal sau firesc este normal și firesc. Și arsenicul era considerat cândva sănătos în epoca victoriană, la urma urmei, și iată ce știm astăzi despre el.

Hipersexualizarea aceasta continuă și neostoită din mass-media a femeilor, cu care ne-am obișnuit cu toții până în punctul în care am ajuns să credem că nici nu mai are rost să discutăm despre asta, pentru că e un subiect epuizat, are însă efecte devastatoare asupra fetelor și femeilor din întreaga lume.

Un raport realizat de Unicef SUA în 2019 arată că modelele hipersexualizate de feminitate din mass-media afectează sănătatea mentală, emoțională și fizică a fetelor și femeilor la nivel global.

Doar că efectele negative ale hipersexualizării se extind chiar mai departe de atât, după cum arată același raport. Atunci când mass-media arată că e OK ca femeile să fie dezbrăcate, degradate și privite precum obiecte sexuale de dragul bărbaților, violența sexuală (și nu numai) împotriva femeilor este normalizată. Ca răspuns, femeile sunt mai puțin predispuse să raporteze actele de hărțuire.

Când apare o aplicație precum DeepNude, problemele de mai sus se amplifică inimaginabil. DeepNude îți spune indirect, dar suficient de clar, că femeile nu trebuie să fie puternice, ci frumoase. Nu trebuie să fie respectate, le ajunge să fie admirate. Nu trebuie să aibă dreptul la demnitate, atât timp cât posedă o pereche de sâni și un vagin.

Cu cât mai multe oportunități de revenge porn, cu atât mai bine

Sunt sarcastică, desigur. O aplicație care dezbracă femeile virtual este tot ce și-ar putea oamenii cărora li se pare o idee cât se poate de bună revenge porn-ul. Ce este acest revenge porn? Reprezintă răspândirea de imagini cu tentă sexuală explicită ale unei persoane pe internet, fără a avea consimțământul persoanei respective și cu scopul de a strica reputația acesteia. De obicei, răspândirea este făcută de un fost partener.

Conform statisticilor de la Data & Society Research Institute și Center of Innovative Public Health Research, șansele ca o femeie să fie amenințată cu asemenea poze sunt de două ori mai mari decât în cazul bărbaților

Problema este atât de mare, încât, în 2016, Facebook se chinuia să facă față grupurilor destinate exclusiv acestui lucru, după cum arăta BuzzFeed. Un astfel de grup era extrem de toxicul Melbourne’s Men’s Society, care din păcate există și astăzi pe Facebook. Femeile nu aveau voie în grup, iar bărbații se ocupau cu postarea de fotografii cu fostele lor partenere în ipostaze sexuale. De acolo, pornea un fel de hate în grup la adresa femeilor cu pricina, din care toți se hrăneau precum niște hiene flămânde.

Astăzi, grupul există, dar din descriere se înțelege că nu mai există activitate pe el. Iată ce a mai rămas din Melbourne’s Men’s Society, potrivit descrierii:

Era MMS s-a terminat, dar moștenirea va trăi mereu. Mereu există un moment în care trebuie să știm când să ne desprindem și acel moment este acum. Poate ne-am închis momentan, dar ne vom întoarce curând, mai puternici ca oricând. Am fost închiși pentru ultima oară, și în calitate de om care a fost responsabil pentru toate astea, aș vrea să vă mulțumesc, băieți, pentru că ați făcut MMS ce a fost. Doar pentru că grupul de Facebook nu mai este nu înseamnă că nu putem încorpora MMS în viețile noastre de zi cu zi. După cum mesajul meu final se încheie, TRĂIASCĂ MELBOURNE’S MEN’S SOCIETY.

Dacă revenge porn-ul era o problemă înainte, imaginează-ți cum va fi de acum încolo, acum că avem o aplicație realizată cu scopul explicit de a crea imagini false cu femei dezbrăcate, împotriva voințelor acestora. Simpla existență a DeepNude se încadrează în definiția revenge porn-ului. În cel mai rău caz, fenomenul va lua și mai multă amploare. În cel mai bun caz, va rămâne la fel și nu se va schimba nimic – oricum ar fi, niciuna din variante nu sună bine, iar femeile pierd.

E OK să dezbraci femei virtual fără voia lor, dar la bărbați tragem linia

DeepNude dezbracă doar femei, pentru că poate. Bărbații nu pot fi dezbrăcați de aplicație, pentru că funcționează standardele duble. O aplicație de genul acesta ar fi fost greșită, bolnavă și dezumanizantă și dacă ar fi realizat un soi de echilibru între genuri, dar faptul că nu a făcut-o o face cumva să fie de două ori mai rea și îți arată cât de departe este societatea de a renunța la misognism.

Nu e un secret pentru nimeni că majoritatea filmelor porno sunt făcute astfel încât să facă pe plac populației masculine și heterosexuale. Nu este de mirare că statisticile pentru anul 2018 de la PornHub arată că majoritatea vizitatorilor de pe site sunt bărbați, la fel cum nu este nici faptul că au ajuns să fie create site-uri porno special destinate femeilor, unde sexul este tratat dintr-o perspectivă mai realistă și mai puțin violentă.

Aplicația lui Alberto este doar o altă verigă într-un lanț lung de credințe care pun nevoile bărbaților mai presus de demnitatea femeilor. Atât timp cât un tip oarecare e curios cum arată fără haine vreo prietenă de-a lui sau vreo celebritate pentru a avea material la care să se masturbeze, e ok ca femeia în cauză să fie dezbrăcată virtual fără cunoștința sau consimțământul ei.

Poate nu pare așa de grav când te gândești că, la urma urmei, totul e doar o iluzie. Cu toate astea, e o iluzie care întreține o idee extrem de toxică, și anume că femeile nu sunt nimic mai mult decât un obiect sexual, oricând la dispoziția bărbațil0r.

Ceea ce creatorul DeepNude nu a luat în considerare – sau a luat, dar nu i-a păsat prea mult oricum – este că nenumărate femei ar putea să nu fie de acord ca o aplicație să le dezbrace virtual. Dacă ar fi vrut să fie văzute dezbrăcate de un om sau de zece sau de o sută, ar fi făcut asta. Dar în momentul în care există o aplicație care ia decizia în locul lor, fără să le ceară voie, intrăm deja într-un teritoriu în care etica e doar o glumă.

DeepNude și orice altă variație a aplicației (să nu uităm, la urma urmei, de celebrele deepfake-uri) ar trebui să nu existe – nici acum, nici vreodată. Oamenii trebuie să învețe că tehnologia nu reprezintă un free–pass de a trata alți oameni – în cazul de față, femei – ca pe niște obiecte pe care le pot folosi, fără voința și consimțământul lor, pentru propria plăcere. Puțină empatie e cheia, dar câți oameni o mai au?

