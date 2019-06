Aplicația care poate transforma orice fotografie cu o femeie într-un nud

Tehnologia deepfake ajunge la un nou nivel, iar acum există o nouă aplicație care poate „dezbrăca” orice fotografie cu o femeie.

Aplicația se numește DeepNude și este ultimul exemplu al modului în care AI-ul (inteligența artificială) este folosită pentru a crea imagini jenante pentru femei. Software-ul poate fi descărcat pe gratis (Windows și Linux), însă există și o versiune premium (99 de dolari) care-ți permite să salvezi noile imagini și la o rezoluție mai bună.

Atât versiunea gratis, cât și cea premium au un watermark imprimat prin care se indică faptul că fotografia este falsă. Totuși, watermark-ul poate fi scos destul de ușor în Photoshop.

La fel ca și alte exemple de pornografie deepfake, calitatea variază. Rezultatul nu este unul fotorealist, unele părți ale fotografiei sunt pixelate, altele blurate, dar cred că ar putea păcăli îndeajuns de multă lume asemenea poze.

Aplicația DeepNude este disponibilă pentru Windows și Linux

Alberto (pseudonim), creatorul programului, care a dorit să rămână anonim, a declarat că software-ul său este bazat pe pix2pix, un algoritm open-source creat de Universitatea Berkley din California în 2017.

Aplicația merge doar pentru femei, iar dacă încerci să „dezbraci” un bărbat atunci apare organul genital al femeii în loc de cel al bărbatului. Algoritmul ar funcționa doar pentru femei pentru că „este mai ușor să găsești imagini online cu femei dezbrăcate”. Însă Alberto vrea să creeze o versiune și pentru bărbați.

De ce a creat DeepNude?

„În urmă cu doi ani de zile am descoperit potențialul inteligenței artificiale și când am văzut că o imagine de zi se poate transforma într-una de noapte, atunci am realizat că este posibil să transform o poză cu un om îmbrăcat într-una cu el dezbrăcat”, a spus el care a motivat că nu este un voyeur, ci un „entuziast al tehnologiei”.

Dacă tot i-a ieșit atât de bine, el s-a gândit să scoată și niște bani din asta și așa a apărut versiunea premium.