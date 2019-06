Aplicația care te va scăpa de corvoada de a mai decupa străinii din fotografiile tale de vacanță deoarece va face asta pentru tine.

Locurile populare din orașe sunt pline de turiști sau de localnici, iar dacă vrei să faci o fotografie în care să nu apară oameni atunci îți va fi tare greu. Va trebui să tehnologia îți vine în ajutor cu o aplicație care-ți scoate persoanele din fotografii.

Dacă vrei să faci o fotografie cu un peisaj urban în care să nu apară nicio persoană atunci ar trebui să te duci acolo pe la cinci sau șase dimineața, când majoritatea încă doarme. Totuși, By Bye Camera este o aplicație care-ți scoate oamenii din fotografii și te scutește să te mai trezești dimineața.

Aplicația este defapt un proiect artistic realizat de Do Something Good. Din această grupare artistică face parte și artistul damjanski care a lucrat la câteva proiecte jucăușe: a făcut un CAPTCHA care să excludă oamenii sau a pornit un dialog între doi asistenți Google.

O aplicație artistică, dar și utilă

„Este o aplicație pentru era post umană. Aplicația elimină vanitatea oricărui selfie, dar și orice persoană din fotografie”, spune damjanski. El vrea să te gândești la lucruri precum: oamenii sunt necesari? Ce înseamnă să fii om? Cum ar fi lumea fără omenire?

Din fericire, nu trebuie să răspunzi la astfel de întrebări ca să poți folosi aplicația. Bye Bye Camera funcționează cu anumite programe AI ce pot fi folosite de către cercetători. Folosește YOLO (You Only Look Once), un program ce poate identifica rapid conturul unei persoane și apoi se folosește o tehnică pe care Adobe a numită „context-aware fill”.

Este un proiect distractiv, dar eliminarea unei persoane din background nu se face în cel mai calitativ mod, iar aplicația este disponibilă doar pe iOS. Poți să o încerci, vezi cum funcționează, dar s-ar putea să mai dea niște rateuri, mai ales în fotografii cu un background mai complex.

Până atunci, cel mai probabil, tot va trebui să te trezești la cinci dimineața ca să poți fotografia Podul Carol din Praga, fără să prinzi pe cineva în cadru.