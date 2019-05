Câtă libertate ai să-ți împarți contul de Netflix, HBO Go, Prime Video sau YouTube Premium

Un număr mare de servicii online concurează pentru atenția și banii tăi. Unele dintre ele le poți împărți cu prietenii, dar există limitări în cazul Netflix, HBO Go, YouTube Premium sau Amazon Prime Video.

În România, pirateria de conținut video continuă să fie foarte populară. Prețul mic al unor servicii de streaming este absolut irelevant, dacă te-ai obișnuit să descarci de pe torrent. Este suficient să te uiți la torrentele cu ultimul episod din Game of Thrones de pe Filelist, ca să-ți dai seama că a fost descărcat de peste 100.000 de ori, în mare parte de români. În alte țări, situația este și mai gravă.

Pe de altă parte însă, numărul utilizatorilor de Netflix a explodat la noi și, de cele mai multe ori, câțiva prieteni împart un cont. Același principiu se aplică și la HBO Go, serviciul de streaming care este gratuit pentru abonații la HBO, indiferent de operator. Dacă ai făcut câteva achiziții de pe Amazon, s-ar putea să te fi tentat și serviciul lor de streaming, intitulat Prime Video. De curând, a intrat în România și YouTube Premium, o soluție ideală dacă faci mult streaming de pe mobil și te-ai săturat de reclame. În plus, te ajută la audiție în fundal, dacă ai astfel de afinități.

Încercând însă să faci un pic de economie, s-ar putea să fii tentat să-ți împarți cu prietenii contul pe care îl folosești pe serviciile de streaming. Gestul nu este ilegal, iar unii dintre creatorii popularelor platforme încurajează acest comportament. În mod previzibil, există totuși niște limitări, pe care le voi detalia mai jos.

Partea cea mai importantă a întregii ecuații constă însă în faptul că nimeni nu și-a pierdut contul de HBO pentru că l-a partajat cu un prieten sau un frate. În cel mai rău caz, s-ar putea să te confrunți cu o notificare în momentul în care încerci să redai ceva, prin care ți se aduce la cunoștință că vă uitați prea mulți cu același cont, în același timp.

Netflix ”a legalizat” partajarea contului

În momentul în care îți faci un cont la Netflix, ți se detaliază foarte clar faptul că, în funcție de prețul pe care îl achiți în fiecare lună, poți împărți contul cu un prieten sau cu trei. În practică, poți să-ți împarți contul cu zece oameni. Limitările Netflix țin de numărul celor care se uită simultan la ceva, fiind conectați cu același cont. Dacă ai un abonament de 12 euro, ai dreptul să te uiți la un film pe Netflix în același timp cu un prieten din celălalt capăt al planetei , folosind același cont. La 16 euro pe lună, număr celor care pot face streaming concomitent sare până la patru.

Ca referință, dacă te-ai simțit vreodată prost pentru că împarți contul de Netflix cu cineva, ai în vedere că te afli în aceeași situație cu aproximativ 24 de milioane de persoane. CEO-ul gigantului american a afirmat însă că nu vede nicio problemă cu această practică și că, mai degrabă, ”a învățat să trăiască cu acest fenomen”. Acesta este și motivul pentru care îți poți crea profile in-app, ca obiceiurile de vizionare ale unui prieten să nu-ți strice lista de recomandări bazată pe ce ai văzut doar tu.

Amazon Prime Video este un pic mai special

Cei mai mulți abonați la Prime Video și-au făcut contul prin intermediul contului de Amazon, la care au un card asociat. Cu alte cuvinte, dacă împărtășești numele de utilizator și parola de Prime Video cu cineva, acel cineva poate să comande ceva de pe Amazon și să te taxeze pe tine. Din cauza acestui set de circumstanțe, oficialii celui mai mare magazin online din lume sunt de părere că nu ai vrea să fii foarte darnic, când vine vorba de datele tale de autentificare.

Dacă vrei însă, nu te oprește nimeni, iar Amazon chiar te încurajează să-ți creezi un așa numit cămin Amazon sau Amazon Household cu toți membrii familiei care vrei să-ți folosească contul. Revenind însă la Prime Video, până la trei persoane care folosesc același cont se pot uita în același timp la un film, serial, documentar sau orice altceva mai găsești pe serviciul de streaming.

HBO Go și HBO Now, un singur abonament numai bun de împărțit

Într-un articol mai vechi, menționam că folosesc contul de HBO Go al unei prietene, de câțiva ani. În România, accesul la HBO Go este oferit gratuit tuturor celor care plătesc pentru acces la HBO pe TV. În unele țări, există și un serviciu separat cu 15 dolari pe lună, exclusiv online, intitulat HBO Now. Indiferent pentru ce variantă optezi, beneficiile și librăria de conținut la care ai acces este aceeași.

Conform informațiilor de pe această pagină de suport, HBO nu are nicio problemă cu partajarea contului cu membrii familiei. Aceștia se pot conecta simultan de pe mai multe dispozitive, fără să fie relevant unde se află în momentul în care s-au autentificat. La HBO Go sau HBO Now, nu este foarte clar câți oameni se pot uita în același timp, cu un singur cont, pentru că nu există o limitare oficială pe marginea subiectului.

Cel puțin doua sesiuni de streaming simultan pot fi însă funcționale, din testele personale. Numărul s-ar putea totuși să fie un pic mai mare decât atât. În ceea ce privește numărul dispozitivelor pe care te poți autentifica în același timp, nu am găsit însă o limită și am ajuns probabil la zece.

YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV sau Google Play

De curând, Google a decis să extindă disponibilitatea serviciilor de streaming din portofoliu în România, începând cu YouTube Premium și YouTube Music. Pentru că YouTube TV include acces la posturi TV din Statele Unite, este puțin probabil să fie disponibil vreodată în altă țară decât SUA. Pe de altă parte, nu este exclus să poți cumpăra sau închiria filme de pe Google Play, având în vedere că Apple se pregătește să lanseze Apple TV+ în peste 100 de țări.

În ceea ce privește partajarea conținutului sau a beneficiilor unui cont Google, nu prea există limitări. În același timp însă, având în vedere volumul incredibil de mare de date asociate contului tău de Gmail, gigantul din Mountain View este reticent câ vei fi dispus să-l partajezi cu ușurință.

În schimb, la fel cum poți crea o familie prin contul tău de Apple, poți crea o familie pe Google, folosind acest link. Singura condiție este ca toți membrii familie să aibă un cont de Gmail. Din acel moment, beneficiile de care se bucură ”managerul familiei” sunt accesibile tuturor membrilor familie. În același timp însă, doar trei dispozitive pot face streaming simultan de pe același cont sau din aceeași familie.

Ca o notă de subsol, aș menționa accesul la Hulu, care nu este disponibil prin mijloace oficiale în România, dar îl accesez de vreo patru ani. Am explicat într-un articol artificile la care am apelat pentru ca acest lucru să fie posibil. În orice caz, dacă ai făcut un efort similar, e bine să știi că te poți uita la filme și seriale pe trei echipamente în același timp, fără emoții.