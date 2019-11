Amazon a încetat cel mai înfiorător experiment legat de cumpărături: ce primeai în poștă

În momentul în care îți faci majoritatea cumpărăturilor online prin Amazon, gigantul american ajunge să te cunoască mai bine decât cel mai bun prieten. Ești împăcat cu asta, până când începe să folosească acele informații într-un mod înfricoșător.

În occident, majoritatea oamenilor sunt amatori de Amazon. De la hârtie igienică și ciocolată până la frigidere sau căsuțe, orice este disponibil pe cel mai mare magazin online din lume. Când ai însă un istoric stufos de achiziții pe platformă, algoritmul Amazon știe ce îți dorești și, într-o oarecare măsură, ce urmează să comanzi.

Pornind de la istoricul tău, până de curând, Amazon a rulat un program pilot prin care îți erau oferite mostre de diferite produse din mai multe categorii, de la batoane de proteine până la cosmetice și alte câteva lucruri. În mod previzibil, în prima etapă te bucuri atunci când primești ceva gratuit. Dacă este însă ceva foarte specific, particular stilului tău de viață, nu mai ești însă la fel de entuziasmat.

Într-un comunicat înaintat celor de la CNBC, Amazon a menționat faptul că programul cu pricina va înceta în prima parte a anului viitor. Un argument verosimil pentru respectiva practică nu a fost dat, dar acesta pare totuși să fie destul de evident. Oamenii nu s-au simțit confortabil să primească acele colete de la Amazon.

Dintr-un punct de vedere, este îmbucurător să primești mostre gratuite, mai ales când constau în produse pe care, în alte condiții, nu le-ai încerca. În acest caz particular însă, a funcționat ca o notificare suplimentară a volumului de date pe care gigantul deținut de Bezos îl are despre tine, stilul tău de viață și preferințele tale pe o varietate foarte mare de subiecte. În plus, nu este foarte clar dacă cei care ofereau respectivele mostre aveau mai mult de câștigat din această practică, comparativ cu canalele tradiționale de marketing.