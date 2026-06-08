Ce monedă trebuie să alegi la POS în străinătate pentru a evita costurile suplimentare. Cum poți evita cursurile dezavantajoase

Ce este Dynamic Currency Conversion și cum funcționează

Atunci când folosești un card emis în România într-o altă țară, terminalul de plată poate detecta automat moneda cardului și îți poate propune să plătești direct în lei.

La prima vedere, opțiunea pare avantajoasă. Vezi imediat cât urmează să fie retras din cont și nu mai trebuie să faci calcule privind cursul valutar.

În realitate, conversia este efectuată pe loc de comerciant, de procesatorul plății sau de operatorul bancomatului, folosind un curs propriu. Acest curs include de cele mai multe ori o marjă suplimentară, ceea ce înseamnă că tranzacția poate deveni mai scumpă.

De exemplu, dacă te afli în Italia și ai de plătit 50 de euro, POS-ul îți poate afișa atât suma în euro, cât și echivalentul în lei. Dacă alegi lei, accepți automat conversia făcută local prin DCC.

De ce plata în lei poate costa mai mult

Mulți turiști cred că alegerea leilor îi ajută să evite conversia valutară. În realitate, conversia are loc oricum. Diferența este cine o face.

Dacă alegi moneda locală, tranzacția este procesată în moneda țării respective, iar conversia în lei este realizată ulterior de banca ta sau de rețeaua cardului.

Dacă alegi plata în lei, conversia este făcută imediat de furnizorul DCC, la un curs care poate fi mai puțin avantajos.