Ce monedă trebuie să alegi la POS în străinătate pentru a evita costurile suplimentare. Cum poți evita cursurile dezavantajoase
Mulți români care călătoresc în străinătate se confruntă cu aceeași întrebare atunci când plătesc cu cardul: să aleagă moneda locală sau suma afișată în lei? Deși varianta în lei poate părea mai simplă și mai transparentă, specialiștii avertizează că aceasta poate duce la costuri suplimentare.
Motivul este un serviciu numit Dynamic Currency Conversion (DCC), care permite conversia instantanee a sumei în moneda cardului, dar la un curs de schimb stabilit de furnizorul terminalului, nu de banca emitentă a cardului.
Ce este Dynamic Currency Conversion și cum funcționează
Atunci când folosești un card emis în România într-o altă țară, terminalul de plată poate detecta automat moneda cardului și îți poate propune să plătești direct în lei.
La prima vedere, opțiunea pare avantajoasă. Vezi imediat cât urmează să fie retras din cont și nu mai trebuie să faci calcule privind cursul valutar.
În realitate, conversia este efectuată pe loc de comerciant, de procesatorul plății sau de operatorul bancomatului, folosind un curs propriu. Acest curs include de cele mai multe ori o marjă suplimentară, ceea ce înseamnă că tranzacția poate deveni mai scumpă.
De exemplu, dacă te afli în Italia și ai de plătit 50 de euro, POS-ul îți poate afișa atât suma în euro, cât și echivalentul în lei. Dacă alegi lei, accepți automat conversia făcută local prin DCC.
De ce plata în lei poate costa mai mult
Mulți turiști cred că alegerea leilor îi ajută să evite conversia valutară. În realitate, conversia are loc oricum. Diferența este cine o face.
Dacă alegi moneda locală, tranzacția este procesată în moneda țării respective, iar conversia în lei este realizată ulterior de banca ta sau de rețeaua cardului.
Dacă alegi plata în lei, conversia este făcută imediat de furnizorul DCC, la un curs care poate fi mai puțin avantajos.
Specialiștii spun că diferențele nu sunt întotdeauna evidente la o singură plată, însă se pot acumula pe parcursul unei vacanțe. Restaurantele, transportul, cumpărăturile, biletele de intrare și alte cheltuieli pot genera costuri suplimentare dacă este aleasă constant plata în lei.
Ce monedă ar trebui să alegi la POS
Recomandarea generală este simplă: alege întotdeauna moneda locală.
Dacă te afli în:
- Italia, Franța sau Grecia – plătește în euro;
- Marea Britanie – plătește în lire sterline;
- Polonia – plătește în zloți;
- Ungaria – plătește în forinți;
- Turcia – plătește în lire turcești.
Pe ecranul terminalului pot apărea mesaje precum „Pay in RON”, „Accept conversion”, „Pay in local currency” sau „Continue without conversion”. Pentru a evita Dynamic Currency Conversion, este recomandat să alegi moneda locală sau opțiunea fără conversie.
Atenție și la bancomatele din străinătate
Același mecanism apare și atunci când retragi numerar.
Bancomatele din multe țări afișează mesaje precum „Guaranteed exchange rate” sau „Withdraw in RON”, sugerând că vei beneficia de un curs avantajos și de o sumă fixă în lei.
În realitate, și în acest caz se aplică Dynamic Currency Conversion, iar cursul folosit poate fi mai puțin favorabil decât cel oferit de banca ta.
Dacă retragi bani dintr-un bancomat aflat în străinătate, este recomandat să alegi retragerea în moneda locală și să refuzi conversia în lei.
Cum poți evita costurile suplimentare în concediu
Pentru a plăti cât mai puțin atunci când călătorești, este bine să urmezi câteva reguli simple:
- alege întotdeauna moneda locală;
- verifică înainte de plecare comisioanele și condițiile cardului;
- activează notificările din aplicația bancară;
- evită retragerile dese de sume mici;
- compară ofertele mai multor bănci dacă călătorești frecvent.
În majoritatea situațiilor, plata în moneda locală rămâne cea mai avantajoasă opțiune. Chiar dacă suma în lei afișată pe ecran pare mai ușor de înțeles, aceasta nu înseamnă automat că este și cea mai ieftină variantă.