Bărbatul care vrea să candideze la prezidențiale cu o hologramă

Cursa pentru alegerile prezidențiale din 2020 din Statele Unite ale Americii are cel puțin 20 de candidați, așa că va fi cu adevărat fascinantă. Unul din ei vrea să concureze cu o hologramă.

Fiecare candidat își dorește să lase o amprentă puternică asupra publicului. Dar fiind atât de multe state în SUA și atât de puțin timp, cum vor putea politicienii să se afle în mai multe locuri în același timp? Candidatul democrat Andrew Yang are o soluție la problemă – discursuri cu ajutorul hologramelor. Yang nu este străin de ideile îndrăznețe (la urma urmei, campania lui promite un program care să asigure un venit de bază universal).

În cadrul unui interviu cu TMZ, Yang a menționat conceptul de discurs prin hologramă. În același interviu, holograma lui Yang poate fi văzută alături de cea a răposatului rapper Tupac.

Me trying out being a hologram with hologram Tupac ? pic.twitter.com/IclQvAa27z

— Andrew Yang (@AndrewYang) April 11, 2019