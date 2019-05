Aladdin îl bate pe John Wick, în timp ce Avengers face istorie

Competiția la box office din acest weekend s-a încheiat cu un nou învingător. După ce l-am celebrat pe John Wick Chapter 3 Parabellum în urmă cu o săptămână, victoria a revenit acum în curtea celor de la Disney.

Avengers: Endgame a fost pe primul loc în box office-ul mondial pentru câteva săptămâni de la premieră. Până la această oră, a strâns peste 800 de milioane de dolari doar în Statele Unite ale Americii, cu un total global de 2,677 miliarde de dolari. Mai trebuie să strângă vreo 111 milioane de dolari pentru a depăși Avatar și a dobândi titlul de cel mai profitabil film din toate timpurile. Performanța respectivă nu este însă imposibilă, având în vedere că doar în weekendul care s-a încheiat a mai 32,1 milioane de dolari în visteria celor de la Disney.

Avengers: Endgame a ocupat poziția a treia în box office-ul mondial în acest weekend, în timp ce John Wick Chapter 3 Parabellum a căzut pe poziția a doua. Cel mai noul film al francizei cu Keanu Reeves în rolul principal a devenit, în ultimele 24 de ore, cel mai profitabil. Momentan, a strâns aproximativ 175 de milioane de dolari, dintre care 74,4 milioane au fost strânse doar în weekendul care tocmai s-a încheiat.

Primul loc în topul încasărilor îi revine în această săptămână lui Aladdin. Filmul de acțiune inspirat de animația din 1992 cu Robin Williams a reușit să aducă în cinematografe un număr surprinzător de persoane. Performanța a fost faciltiată de o distribuție condusă de Will Smith, Mena Massoud și Naomi Scott. Prezența lui Guy Ritchie în scaunul de regizor s-ar putea să fi fost de asemenea un factor. Ca referință, Guy Ritchie este cunoscut pentru Snatch, Sherlock Holmes, The Man from U.N.C.L.E și sau King Arthur: Legend of the Sword.

Revenind la cifre însă, Aladdin a strâns 86,1 de milioane de dolari în cele trei zile de weekend care au început vineri, doar în SUA. Totalul global a sărit la 207 milioane de dolari pentru super producția Disney. După SUA, cei mai mulți bani i-a strâns în China (18,7 milioane de dolari), Mexic (9,2 milioane de dolari) și Regatul Unit (8,4 milioane de dolari). În afara francizelor populare deținute de Disney, precum Star Wars și Marvel, acesta ar putea deveni cel mai profitabil film creat vreodată de studiourile Walt Disney.