Acum poți descărca gratuit unul dintre cele mai bune jocuri lansate în 2017

Jocurile gratuite sunt binevenite oricând, dar când și jocuri premiate sunt oferite gratis atunci chiar merită vezi despre ce este vorba.

Magazinul de jocuri al celor de la Epic Games s-a lansat la finalul anului trecut și le-a oferit utilizatorilor anumite jocuri exclusive, dar și titluri gratis. Până acum, cei de la Epic Games au oferit gratuit Subnautica și Super Meat Boy (mai poate fi obținut gratuit până pe 10 ianuarie). Jocuri bunicele, însă de data acesta chiar ți se oferă un hit.

Este vorba despre jocul de aventură What Remains of Edith Finch care a făcut furori în 2017. Jocul este o colecție de povestiri despre o familie din statul Washington. Tu joci cu Edith și explorezi casa uriașă a Finch-ilor. Jocul a fost dezvoltat de Giant Sparrow și publicat de Annapurna Interactive și a fost primit bine de fani și de critici.

Jocul este disponibil și pe Steam pentru 19,99 euro și are recenzii foarte pozitive (peste 9000). De asemenea, What Remains of Edith Finch este disponibil și pe PlayStation 4 și se vinde tot cu 19,99 de euro. Jocul de aventură are un scor de 88 de puncte din 100 de la 65 de critici pe platforma Metacritic și un scor de 8,1/10 în urma a aproape 300 de recenzii de la gameri.

What Remains of Edith Finch a fost nominalizat de multe publicații de profil ca fiind unul dintre cele mai bune jocuri ale anului 2017 și a primit și premiul de jocul anului de la BAFTA.

Jocul va fi oferit gratis pe magazinul Epic Games începând cu 10 ianuarie până pe 24 ianuarie. Dacă l-ai ratat atunci ar trebui să nu o mai faci acum. Tot ce trebuie să faci este să intri pe magazinul de jocuri Epic Games și să-ți faci cont, apoi pe 10 ianuarie intri în cont și îl descarci.

După 24 ianuarie What Remains of Edith Finch nu va mai fi gratis și locul îi va fi luat de un alt titlu.