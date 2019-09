Acest telefon cu clapetă e „deștept” ca un smartphone

Ce poți lua dintr-un smartphone, să pui pe un telefon obișnuit și să-l consideri cât de cât smart? Aplicații, în primul rând, și așa a făcut compania TCL cu noul telefon Alcatel. Are și clapetă, în caz că erai un pic prea nostalgic după anii 2000.

TCL Communication e o companie chineză care lansează telefoane sub brandurile Alcatel și BlackBerry. Când nu folosește Android pentru ele, recurge la un sistem mai puțin cunoscut, dar destul de folosit pentru telefoane ieftine: KaiOS. Acum e cazul cu Alcatel Go Flip 3.

E un telefon cu clapetă pe care ai câteva aplicații Google, inclusiv Assistant, și poți da comenzi vocale ca pe un smartphone cu Android sau iOS.

Ce primești pe acest Alcatel ca să simți că-i cumva smartphone?

Sistemul de operare folosit de acest smartphone foarte entry-level este KaiOS 2.5. E o platformă în care Google a investit și așa au ajuns aplicațiile sale acolo. Ca aplicaţii preinstalate, ai așa: Google Maps, Search, YouTube şi Assistant. Și Nokia a folosit sistemul acesta pentru unele telefoane clasice refăcute ca smartphone.

Piețele pentru care sunt gândite astfel de telefoane nu au nici zeci de GB de internet, nici bugete prea mari de cheltuit. Telefonul e ieftin. Are doar un ecran de 2,8 inci, principal, și unul de 1,44 inci la exterior să vezi câteva notificări.

Procesorul este un Qualcomm Snapdragon 210 şi are 512 MB RAM (de când n-ai mai citit astfel de numere pentru RAM?). Are cameră foto, de 2 megapixeli, și o baterie de 1.350 mAh. E cum te-ai aștepta: ar putea ajunge la aproape două săptămâni de autonomie cu o încărcare. Da, are conectivitate 4G.

Acest smartphone rudimentar va ajunge și în Statele Unite ale Americii chiar la operatori. Va fi Go Flip 3 la T-Mobile și Metro by T-Mobile și SmartFlip la AT&T și Cricket Wireless. E un smartphone pentru bugete foarte mici sau pentru oameni care vor un telefon secundar capabil să redea YouTube, să te direcționeze și chiar să vorbești pe WhatsApp.