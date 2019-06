A vrut să fie vedetă online, dar a speriat internetul: ce vină a avut caracatița

În cazul în care crezi că ai văzut tot ce există pe internet în materie de virale și vloggeri disperați după vizualizări, o chinezoaică vrea să-ți arate contrariul.

Dacă mai aveai vreun dubiu legat de faptul că trecem printr-o perioadă ciudată în lume, o tânără din China a încercat să mănânce o caracatiță vie. Fără să surprindă pe absolut nimeni, caracatița a fost de altă părere. Gestul absolut absurd era tentativa domnișoarei de a crea un viral și, implicit, o nouă provocare online, la fel ca Ice Bucket Challenge sau Tide Pod Challenge. Dacă te uiți la clipul de mai sus, rezultatul experimentului a fost aproape terifiant.

Vloggerița din China activează online sub pseudonimul ”seaside girl Little Seven”. Pentru că își dorea foarte tare să ajungă o vedetă pe internet, a făcut eforturi semnificative pentru a veni la înaintare cu o provocare pe care, până în acest moment, nu am mai văzut-o. Asta nu înseamnă că avea o idee bună. În definitiv, unele lucruri nu s-au mai realizat în trecut pentru simplul fapt că sunt stupide.

Trecând însă peste detaliile de fond, s-ar putea să ți se ridice părul pe mână de la clipul de aproximativ 50 de secunde filmat în localitatea Lianyugang din provincia Jiangsu. Clipul începe cu domnișoara care își atașează caracatița de braț. La început, interacțiunea dintre cele două personaje pare una sănătoasă. Nu trece mult timp până când lucrurile iau o turnură horror.

Pentru a se apăra, caracatița s-a atașat de fața fetei cu majoritatea tentaculelor. Unul dintre ele s-a lipit de o pleoapă, în timp ce altul i s-a fixat pe buză. Încercând să o îndepărteze, este evident că fata trece printr-un chin teribil. În mod previzibil, agresivitatea caracatiței se reflectă în câteva picături de sânge. Clipul nu se termină însă până nu o auzim pe vloggeriță cum promite că o vom vedea mâncând o caracatiță data viitoare.