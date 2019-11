A transformat un Volkswagen Beetle în scootere: cum arată creațiile motorizate

Volkswagen Bettle are un loc aparte printre amatorii de mașini clasice. Chiar dacă producția lor a încetat de mult, cineva s-a gândit să transforme un astfel de autoturism în alt mijloc de transport.

Fascinația pentru un design retro a ajuns la un cu totul alt nivel în cazul unui pasionat de Volkswagen și de scootere. El a dedicat foarte mult timp unui proiect care, la prima vedere, părea imposibil. Dacă înțelegi însă cum funcționează o caroserie și cum o poți demonta cu ușurință, transformarea radicală nu ar trebui neapărat să vină ca o surpriză.

După cum îi spune și numele, când a fost creat brandul Volkswagen, s-a dorit realizarea ”mașinii poporului”, ieftină și practică, perfectă pentru drumurile care apăreau în fiecare colț al Germaniei în anii `40. Ca referință, primul Volkswagen Beetle a ajuns pe drumuri în 1938 și a fost un succes de proporți astronomice, la acea vreme.

În prima fază, nu a purtat numele Bettle. În schimb, pe partea de producție, a fost intitulată simplu The Volkswagen Type 1, iar efortul de marketing a gravitat în jurul numelui The Volkswagen. Ulterior, pentru că a beneficiat de o serie stufoasă de îmbunătățări, acelea au fost promovate sub seriile 1200, 1300, 1500, 1302 și 1303.

Volkswagen Bettle a rămas în producție pentru 65 de ani, mai mult, probabil decât orice alt autoturism. Ultimul exemplar a ieșit de pe linia de producție în 2003, iar în total s-au produs nu mai puțin de 21 de milioane de astfel de creații motorizate în culori vii.

Brent Walker a vrut să țină în viață principiile clasice de design ale unuii Volkswagen Beetle și, din acest motiv, a luat aripile de la un exemplar clasic și, în jurul lor, a creat niște mici motociclete sau scootere. Aceasta este doar o pasiune pentru Brent Walker și nu vrea să facă bani din ea și nici să o industrializeze. În mod obișnuit, el se ocupă cu producția de aparatură medicală.