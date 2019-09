A început sezonul de vânătoare la delfini, ca să nu uiți de cruzimea oamenilor

Delfinii sunt unele dintre cele mai deștepte și sensibile mamifere de pe planetă și tocmai a început sezonul lor de vânătoare.

Vânătoarea de delfini s-ar putea să ți se pară una dintre cele mai macabre și terifiante activități la care se angajează oamenii. Din păcate, este foarte populară în Japonia și tocmai s-a deschis noul sezon, în orașul Taiji de pe coastă.

Vânătoarea presupune forțarea animalelor să se retragă într-un golf, unde unele sunt sacrificate pentru carne, cu cuțite, în ape de adâncimi mici. În același timp, alți delfini sunt prinși, băgați în acvarii și apoi vânduți parcurilor acvatice din diverse colțuri ale lumii.

Practica este una care a fost foarte criticată în trecut, dar reprezintă o tradiție de câteva zeci de ani în Japonia. Degeaba a atras atenția agențiilor pentru protecția mediului de pe întregul mapamond, pentru că autoritățile locale sunt de acord cu ea. În parte, ecologiștii sunt foarte supărați de cruzimea cu care sunt omorâți delfini. Până la deces, un mamifer suferă aproximativ 30 de minute, ca ulterior să moară prin sufocare. Pescari localnici sunt de părere că bunăstarea comunității depinde de această practică.

Dacă vrei să înțelegi mai bin drama prin care trec delfinii în următoarele șase luni, vânătoarea din Taiji a făcut subiectul unui documentar intitulat The Cove, al cărui trailer îl poți vedea mai jos. The Cove a ajuns pe marile ecrane în 2009 și, folosind echipamente de ultimă generație pentru acea vreme, urmărește activitatea unor activiști sub acoperire. Conduși de instructorul de delfini Ric O`Barry, ei se infiltrează în golful de mici dimensiuni de la localitatea Taiji pentru a imortaliza abuzul suferit de săracele animale. The Cove a fost premiat cu un Oscar pentru cel mai bun documentar.

Vânătoarea de delfini este însă doar o parte din drama mamiferelor oceanice din preajma Japoniei. Țara astiatică a reluat în acest an și vânătoarea de balene, în ciuda criticilor din fiecare colț al mapamondului.