5 filme care îți arată aterizarea pe Lună așa cum nu ți-o imaginai

Aterizarea pe Lună a avut loc acum 50 de ani. O asemenea realizare istorică a fost sursă de inspirație pentru multe producții.

Misiunea Apollo 11 prin care omul a pus pentru prima dată piciorul pe Lună a fost, fără îndoială, una complexă. Astfel, multe povești pot fi spuse despre acest eveniment istoric, dintr-o mulțime de perspective. Am ales cinci filme despre aterizarea pe Lună prin care poți înțelege mai bine ce înseamnă cu adevărat o asemenea realizare.

Filme despre aterizarea pe Lună

For All Mankind (1989)



Documentarul se concentrează pe latura umană a ceeea ce a reprezentat programul Apollo. Imaginile din film au fost selectate din materialul video original al misiunilor de pe Lună, inclusiv Apollo 11. De asemenea, include și interviuri cu astronauții care au ajuns pe satelitul natural al Pământului pentru a-i face pe cei care îl urmăresc să înțeleagă mai bine intensitatea experienței unei călătorii pe Lună.

A Trip to the Moon (1902)



Filmul nu are neapărat legătură cu misiunile NASA prin care astronauții au ajuns în spațiu. De fapt, filmul a apărut chiar cu câteva decenii înainte ca agenția spațială americană să fie înființată, la sfârșitul anilor ’50. În total, filmul are numai 13 minute și spune povestea unui grup de exploratori spațiali care ajung pe Lună. Într-un fel, a reprezentat o prefigurare a evenimentelor ulterioare, sugerând că aterizarea omului pe Lună nu ar fi chiar imposibilă.

Apollo 11 (2019)

Filmul a apărut exact la aniversarea a 50 de ani de la aterizarea pe Lună și spune povestea misiunii Apollo 11 într-un mod extrem de realist. Pentru realizarea sa, au folosit imagini video și fragmente audio din cadrul misiunii care nu au mai fost arătate în mod public până acum. Imaginile au o calitate impresionantă și merită văzute, în mod ideal, la cinema.

First Man (2018)

Filmul nu e atât despre misiunea Apollo 11, cât despre viața lui Neil Armstrong, primul astronaut care a pus piciorul pe Lună. Momentul istoric este prezentat dintr-o perspectivă personală și arată sacrificiile și dificultățile prin care Neil Armstrong a trecut pentru a putea fi primul om de pe Lună.

The Last Man on the Moon (2014)

La polul opus, avem filmul care spune povestea ultimului om care a ajuns vreodată pe Lună. Este vorba despre Gene Cernan, al 12-lea și ultimul astronaut care a ajuns pe suprafața Lunii, în 1972, în cadrul misiunii Apollo 17.