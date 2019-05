13 trucuri pe iPhone, să fii mai eficient și să-ți impresionezi prietenii

După câțiva ani de utilizat un iPhone, trăiești cu impresia că-ți cunoști telefonul și profiți la maxim de ce îți poate oferi și cum te poate ajuta. În realitate, nu este chiar așa, iar această colecție de trucuri îți va face viața semnificativ mai ușoară.

Folosesc un iPhone de la prima generație lansată în 2007, dar sistemul de operare preinstalat pe telefoanele Apple a suferit transformări majore în ultimii ani. Din acest motiv, în fiecare an, am învățat ceva nou, când vine vorba de interacțiunea cu mobilul. Chiar și așa, sunt în permanentă căutare de noi trucuri, unele mai simple, altele mai elaborate. Pornind de la această premisă, am creat acest material cu 13 trucuri pe iPhone care îți fac viața mai ușoară și, într-o oarecare măsură, s-ar putea să ajute să-ți impresionezi prietenii.

1. Nu te uita după aplicații, căută-le rapid

Când aveai zece aplicații instalate, era ușor să găsești ce ai nevoie. La momentul de față, mai ales dacă obișnuiești să-ți instalezi programe pe care le folosești de două ori și uiți de ele, poți ajunge cu ușurință la câteva sute. Ca să cauți o aplicație anume, din ecranul principal al telefonului, trage în jos de lista de icoane și începe să tastezi. Rezultate se vor filtra în timp real și printr-un tap ajungi unde dorești.

2. Închide mai rapid aplicațiile deschise

S-ar putea să știi că, în momentul în care ai toate aplicațiile deschise pe ecran sub formă de carduri, le poți închide printr-un swipe în sus. Un gest nu foarte evident este swipe-ul în sus cu două degete pe două aplicații diferite. Astfel, ești de două ori mai rapid în a închide programele din fundal deschise în ultimele zile.

3. Taie serviciile accesul la localizare pentru anumite aplicații

Din varii motive, numărul aplicațiilor care îți accesează locația pe telefon este covârșitor. Unele dintre ele o fac dintr-un scop nobil, precum aplicațiile de navigație. Facebook, de exemplu, o face pentru a-ți servi reclame personalizate și pentru a-ți recomanda baruri și restaurante când ajungi într-un oraș nou. În orice caz, ar fi bine să tai accesul la datele de localizare pentru a face economie la energie. Intră în Configurări la secțiunea Intimitate și fă un tap pe Localizare. Imediat, te vei confrunta cu o fereastră precum cea de mai sus. Atinge aplicațiile care nu vrei să te localizeze și optează pentru Niciodată.

4. Închide toate taburile deschise în Safari, dintr-un foc

De fiecare dată când deschizi un link de pe Mail, dintr-un mesaj sau altă sursă, se reflectă într-un tab nou în Safari. Este puțin probabil să revii asupra unui tab deschis anterior, dar acela rămâne deschis pentru totdeauna. Ca referință, limita este la 500. Dacă vrei să le închizi pe toate rapid, ține câteva momente degetul în colțul din dreapta jos pe butonul pe care îți accesezi taburile deschise. După câteva secunde, vei întâmpina o fereastră precum cea de mai sus și le poți închide pe toate.

5. Personalizează centrul de control

Centrul de control a devenit mult mai flexibil în ultimii ani și include un nivel ridicat de personalizare. Toată lumea știe că-l poți accesa printr-un swipe în jos din colțul din dreapta sus, dar nu este foarte evident că-ți poți alege butoanele care apar acolo. În acest scop, intră la Configurări – Centru de Control, secțiunea Personalizare Comenzi și apasă pe + în dreptul funcțiilor pe care le dorești în centrul de control și pe – în dreptul celor care vrei să dispară. Modificările se aplică în timp real.

6. Activează consumul redus de energie

Când vezi că mai ai 30% din baterie și nu ajungi în curând la o priză, ar fi bine să-ți activezi modul consum redus, pentru a prelungi autonomia iPhone-ului. Poți face asta și din meniul Configurări, prin intermediul a trei – patru tapuri. Există însă o soluție mai rapidă, dacă îți pui butonul de consum redus în Centrul de Control, la fel ca în captura de ecran de mai sus. Atunci, îl vei putea activa sau dezactiva în două secunde. În acest scop, intră în Configurări – Centru de Control, la Personalizare Comenzi și apasă pe + în dreptul butonului Mod Consum Redus.

7. Dezactivează Agitare pentru Infirmare sau ”Shake to Undo”

În bătrândul iOS 3, Apple a introdus o funcție universală pentru a anula ultima operațiune. Era un fel de Undo pe care îl puteai folosi oriunde pe iPhone, în notițe, în mail, în aplicații terțe și nu numai. Pentru a profita de respectiva opțiune, trebuie să-ți scuturi un pic telefonul. Problema este că aceeași opțiune ”facilă” poate duce la ștergerea involuntară a unui email pe care îl compuneai sau a unui mesaj. Dacă nu-ți face viața mai ușoară, dezactivează Agitare pentru Infirmare din Configurări – General, la secțiunea Accesibilitate.

8. Mărește sau micșorează dimensiunea textului de pe ecran

Chiar și dacă porți ochelari, este destul de dificil să îi ai în permanență pe ochi. Mai ales când vine vorba de utilizarea telefonului din buzunar, ar trebui să poți avea opțiunea să citești un mesaj fără ei. În acest scop, poți mări sau micșora dimensiunea fontului pentru toate meniurile și aplicațiile instalate. În plus, poți îngroșa textul. În acest scop, intră la Configurări la secțiunea Afișaj și luminozitate și bifează Text aldin pentru îngroșarea textului. Opțional, intră la Dimensiune text și folosește bara din partea de jos a ferestrei pentru a mări sau micșora fontul după necesități.

9. Modifică alertele la SMS-uri și iMessage

Dacă obișnuiești să primești multe mesaje pe iPhone, în format SMS sau iMessage, s-ar putea să fi sesizat că se reflectă în două notificări, în cazul în care nu le deschizi. La distanță de câteva minute, auzi din nou clinchetul de avertisment. Cel de-al doilea, poate fi dezactivat sau poți opta pentru cinci sau zece notificări, dacă ți se întâmplă des să nu auzi sau să răspunzi la mesaje. Notificările vor reveni după două minute, în cazul în care nu ți-ai cititi mesajul. Pentru a schimba acest comportament, intră în Configurări la secțiunea Notificări și, din lista de aplicații de mai jos, fă un tap pe Mesaje. În partea de jos a noii ferestre există o secțiune intitulată Repetare alerte. Implicit este ”De 2 ori”. Schimbă-l printr-un tap în varianta care ți se potrivește.

10. Profită de meniurile contextuale la programe, printr-o apăsare prelungită

Odată cu introducerea 3D Touch la iPhone 6S, Apple a implementat un meniu contextual la aplicațiile pe care le ai instalate pe ecran. Este un fel de click dreapta pe desktop pe care îl poți accesa printr-o apăsare prelungită pe un buton sau icoană. Încearcă să ții câteva momente pe fiecare aplicație nativă pentru a descoperi funcții ascunse. În cazul camerei, vei putea să-ți faci mai rapid un selfie sau să scanezi un cod QR. În Centrul de Control, dacă ții câteva momente pe zona de rețelistică din stânga sus, poți activa Hotspotul Personal și să vezi numele rețelei la care ești conectat.

11. Profită la maxim de Nu deranjați sau Do not disturb

Am detaliat în mai multe articole utilitatea Do not disturb, dar asta nu înseamnă că știi cea mai rapidă cale pentru a profita de el. Modul Nu deranjați la iPhone a fost introdus în urmă cu câțiva ani și te ajută să scapi de distrageri sau notificări pe timpul nopții sau pe parcursul unei ședințe, în funcție de necesități. Cea mai rapidă cale pentru a-l activa este Centrul de Control, printr-un swipe în jos din colțul din dreapta sus al ecranului. Apasă pentru câteva momente pe semilună și te vei confrunta cu opțiunile de mai sus. Dacă ești implicat într-o discuție importantă, poți activa Nu deranjați pentru o oră. Eventual, poți opta pentru activarea funcției respective până pleci din locația curentă. Atunci se va dezactiva automat.

12. Înregistrează-ți activitate de pe ecran, pentru un tutorial rapid

Apple îți permite să faci tutoriale rapide pe iPhone din Centrul de Control. Înregistrarea ecranului s-ar putea însă să nu fie disponibilă implicit. Pentru a introduce butonul roșu din captura de ecran de mai sus, intră în Configură la Centru de Control și accesează secțiunea Personalizare comenzi. Apasă pe + în dreptul butonului Înregistrare ecran. Din acel moment, când cineva te întreabă cum ștergi un mesaj pe Messenger, este suficient să faci un swipe din colțul din dreapta sus pentru a accesa Centrul de Control. Apasă pe butonul de înregistrare a ecranului și după aia realizează acțiunile pe care le dorești înregistrate într-un clip. Când ai terminat, intră din nou în Centrul de Control și oprește înregistrarea cu același buton. Rezultatul se va salva sub forma unui videoclip în galerie pe care îl poți trimite oricui prin iMessage, WhatsApp, Messenger și nu numai. Dacă vrei, îl poți posta pe YouTube.

13. Dezinstalează aplicațiile de care nu ai nevoie sau șterge-le definitiv

În iOS 13, Apple a introdus un mecanism semnificativ mai facil pentru managementul aplicațiilor instalate pe telefon. Dacă vrei să ștergi un program anume, nu mai trebuie să-l cauți prin toate paginile de aplicații de pe mobil. În schimb, te poți duce la Configurări, în secțiunea General și să faci un tap pe Stocare iPhone. După câteva momente, vei vedea o listă cu aplicațiile de pe telefon în ordinea spațiului ocupat. De acolo, poți ștege rapid mesajele mai vechi de un an, de exemplu sau poți dezinstala un joc pe care nu l-ai mai jucat de mult timp. Ca referință, diferența dintre a dezinstala și șterge o aplicație constă în faptul că dezinstalarea îți lasă datele din interiorul programului pe mobil. Astfel, atunci când vei reinstala WhatsApp, de exemplu, vei avea toate conversațiile acolo.