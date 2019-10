10 filme și seriale SF pe care să le vezi pe Netflix în luna octombrie

Fanii producțiilor SF nu sunt puțini, iar Netflix are o colecție destul de variată de filme și seriale din acest gen la care te poți uita.

În cazul în care îți plac filmele și serialele SF și fantasy, ți-am pregătit o listă de recomandări de care te poți bucura în următoarea perioadă și pe care le poți urmări pe platforma de streaming.

Filme și seriale SF pe Netflix

Ce seriale SF poți urmări pe Netflix

Semne de viață / Another Life

Când un artefact misterios de origine extraterestră aterizează pe Pământ, comandanta Niko Breckinridge (Katee Sackhoff) trebuie să conducă omenirea în prima misiune interstelară către planeta de origine a acestuia. În timpul acesta, soțul ei (Justin Chatwin) rămâne pe Pământ, unde încearcă să intre în contact cu artefactul. Semne de viață explorează miracolul vieții și ne reamintește cât de prețioasă este aceasta într-un univers aproape lipsit de ea și cât suntem dispuși să riscăm pentru a-i proteja pe cei pe care-i iubim.

Mai buni decât noi / Better That Us

O familie aflată în pragul destrămării achiziționează un robot de ultimă generație pe urmele căruia se află o corporație, anchetatori criminaliști și teroriștii.

Carbon modificat / Altered Carbon

În viitor, mințile umane sunt digitalizate și descărcate dintr-un trup în altul. Cel mai bogat om de pe Pământ, Laurens Bancroft (James Purefoy) a fost ucis. Pentru a-și investiga moartea, acesta îl învie pe fostul mercenar Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman / Will Yun Lee). În schimb, Bancroft îi oferă lui Kovacs ocazia de a trăi din nou.

The Rain

Fugind de soldații companiei Apollon, grupul urmărește o serie de coordonate către o bază în care oameni de știință rebeli lucrează la un vaccin împotriva virusului.

Pierdut în spațiu / Lost in Space

În seria de filme și seriale SF de urmărit pe Netflix trebuie menționat și acesta.

Într-o misiune specializată, de a pune bazele unei noi colonii spațiale, familia Robinson deviază brusc de la traseu și aterizează forțat pe o planetă necunoscută. Pericolul îi pândește.

Filme SF de văzut pe Netflix

I Am Mother

În urma extincției în masă a omenirii, lumea unei adolescente crescute de un android cu rol matern e dată complet peste cap atunci când întâlnește un alt om.

IO

O tânără cercetătoare aflată în căutarea unui mod de a salva planeta muribundă stabilește o legătură cu un bărbat care vrea să prindă ultima navetă de salvare.

În umbra lunii / In the Shadow of the Moon

Printre cele mai noi filme și seriale SF de pe Netflix se numără și acesta.

În 1988, polițistul Thomas Lockhart (Boyd Holbrook) din Philadelphia, dornic de promovare, ia urma unui ucigaș în serie care lovește la fiecare nouă ani. Însă atunci când crimele ucigașului încep să sfideze toate explicațiile științifice, obsesia lui Lock ia amploare și amenință să-i distrugă cariera, familia și chiar și sănătatea psihică.

Anon

Într-un viitor în care tehnologia a făcut ca intimitatea să devină perimată, un detectiv caută un asasin în serie care a fost șters din toate înregistrările video.

Paradoxul Cloverfield

Pe orbita unei planete în pragul războiului, misiunea oamenilor de știință menită să stopeze o criză energetică deschide calea către o realitate alternativă întunecată.