ZTE Nubia X este telefonul viitorului: s-a lansat cu două ecrane și două cititoare de amprentă

După luni întregi de speculații pe marginea subiectului, ZTE Nubia X a fost lansat oficial și vine cu mai multe inovații decât ai crede omenește posibil.

Din nou, chinezii au luat-o în fața occidentului. ZTE Nubia X este cea mai recentă dovadă a faptului că centrele de cercetare și dezvoltare din acea parte a Asiei fac eforturi să materializeze niște dispozitive pe care giganți precum Samsung sau Apple nu au curaj să le lanseze prea curând.

În ultimul an, ZTE a avut toate șansele să dispară complet de pe piața globală de mobile. Între timp, scandalul cu americanii s-a mai ponderat și a obținut din nou dreptul să lanseze telefoane care te lasă cu gura căscată.

În imaginile alăturate este ZTE Nubia X. Telefonul a avut parte ieri de o conferință de lansare în China. Cel mai nou vârf de gamă al chinezilor este exemplar. Are două ecrane, pe ambele părți ale terminalului și doi senzori de amprentă ascunși pe fiecare parte. Practic, deblochezi panoul care îți face viața mai ușoară.

Acest telefon are un raport de 93,6% între ecranul utilizabil și suprafața frontală, unul dintre cele mai mari din industrie. Raportul de pe spate este mai mic din pricina faptului că lasă loc de două camere principale pe care le poți folosi atât la selfie-uri, activând panou de pe acea parte pentru previzualizare, cât și pentru fotografii sau filmări obișnuite. Cele două camere sunt de 16 megapixeli cu F/1.8 și 24 de megapixeli cu F/1.7.

Ecranul principal este un LCD Full HD+ cu o rezoluție de 1080 x 2280 pixeli și o diagonală de 6,26 inci. Al doilea este un OLED care se rezumă la 5,1 inci și are o rezoluție de 1520 x 720 pixeli. Al doilea poate fi utilizat ca un controller de gaming personalizabil, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus.

ZTE Nubia X ascunde la interior un Snapdragon 845 cu 6GB sau 8GB RAM și o memorie internă între 64GB și 256GB. Nu există loc pentru un microSD. Telefonul are un acumulator de 3800 mAh și rulează Android 8.1 Oreo din fabrică, mascat de interfața proprietară Nubia UI 6.0.2. Nu are o mufă de căști, dar are câte un cititor de amprente integrat în ecran pe fiecare parte.

Prețul de achiziție pentru noul gadget începe de la 473 de dolari pentru 6GB RAM și 64GB de spațiu și sare până la 602 pentru 8GB RAM și 256 de memorie internă. Finisajele disponibile sunt Deep Gray, Black Gold și Sea Light Blue. În magazine va ajunge începând cu 5 noiembrie.