Nubia X e un telefon cu două ecrane care te surprinde

Telefoanele cu un singur ecran vor deveni învechite în curând, pe măsură ce apar telefoane pliabile sau dispozitive cu două ecrane.

Telefoanele din prezent sunt deja pe un platou din ceea ce privește evoluția. Cel puțin când ne referim la elementele deja existente pe piață, ecranele sunt desfășurate cam pe toată suprafața telefonului, display-urile au rezoluții cât se poate de înalte, designul e similar, componentele sunt similare și tot așa.

Există însă și noi direcții de dezvoltare a telefoanelor mobile. Samsung lucrează la un telefon pliabil, care ar urma să fie dezvăluit în viitorul destul de apropiat. Aceasta ar putea fi cea mai interesantă evoluție a smartphone-urilor, mai ales că efortul de a crea un ecran flexibil se întinde deja pe câțiva ani.

Tot într-o manieră similară putem vorbi și despre telefoanele cu două ecrane. Aici există deja telefoane precum ZTE Axon M, care are două display-uri într-un design similar cu cel al dispozitivelor cu clapetă. Totodată, ar putea apărea și telefoane ca Nubia X.

This is the Nubia X, a dual-screen phone with a very high screen ratio.

— Ice universe (@UniverseIce) October 31, 2018