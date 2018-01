Dacă până acum credeai că schimbările climatice sunt doar în imaginația cercetătorilor, care tot afirmă că noi influențăm negativ vremea, evenimentul ăsta ar trebui să te pună pe gânduri. În weekend a nins în Sahara și nu, nu a fost doar lapoviță.

Weekendul care abia a trecut a fost plin de surprize în ceea ce privește evenimentele meteorologice. După ce la noi, când trebuia să fie „gerul bobotezei” s-au înregistrat 15 grade Celsius, în Australia au fost cele mai călduroase zile din această perioadă și în Statele Unite s-a înregistrat cea de-a doua cea mai scăzută temperatură de pe Pământ, Sahara a atras și ea atenția cu un eveniment mai mult decât neașteptat.

Pe 7 ianuarie, zăpada a căzut și s-a așternut într-unul dintre locurile la care te așteptai cel mai puțin de pe Pământ. Ain Sefra, un oraș algerian din deșertul Sahara, a fost luat prin surprindere de câțiva centimetri de zăpadă. Timp de câteva ore, ea a stat cuminte pe dunele de nisip, până când s-a topit.

Orașul nu este chiar un magnet pentru zăpadă, iar probabilitatea ca acolo să ningă nici nu s-a luat în calcul. Conform datelor furnizate de serviciul meteorologic german, media din ianuarie a scăzut până la 12,4 grade Celsius. În plus, nici precipitațiile nu își fac simțită prezența prea des. Ain Sefra preia un total de 6,65 inci de precipitații pe an, în medie, plasându-l sub pragul de 10 centimetri pe an.

Dar, în weekend, serviciul meteorologic algerian a emis un avertisment rar de zăpadă, în partea de vest a țării. Prognoza a anunțat 10-15 centimetri de zăpadă. Și, fie că locuitorii au crezut, fie că nu, evenimentul s-a petrecut duminică noapte. O explozie de aer rece, asociată cu un sistem de joasă presiune care se spira în vestul Mediteranei, a adus zăpadă dunelor și munților din jur.

Un eveniment similar a avut loc și anul trecut. Înainte de aceasta, singura ninsoare înregistrată în regiune a avut loc în februarie 1979.

Probabil că după toate acestea, din ce în ce mai multă lume va aduce în discuție încălzirea globală. Deși, dacă iei în calcul evenimentele meteorologice din ultimii trei ani, o să-ți dea ceva cu virgulă.