YouTube depășește Facebook la cel mai important capitol

Pe scena de la Radio City Music Hall din New York, oficialii YouTube au dezvăluit unele dintre cele mai interesante statistici și informații legate de cea mai populară platformă de streaming.

Anual, oficialii YouTube organizează o conferință intitulată YouTube Brandcast. Aceasta oferă o ocazie unică utilizatorilor pentru a lua la cunoștință situația actuală a rețelei de socializare. În același timp, are ca scop sporirea interesului celor care oferă reclame prin intermediul platformei online.

Detaliile de fond contează însă mai puțin. Importante au fost cele mai noi statistici comunicate în urmă cu puțin timp de către CEO-ul YouTube. La New York, Susan Wojcicki ne-a atras atenția că, în fiecare lună, intră pe YouTube 1,8 miliarde de utilizatori autentificați. Având în vedere numărul foarte mare de persoane care refuză din varii motive să-și facă un cont, totalul celor care se uită la clipuri și consumă reclame prin intermediul serviciului online ar putea depăși cu ușurință două miliarde.

Ca referință, comparativ cu situația din luna iunie a anului trecut, când s-a organizat același eveniment, YouTube avea 1,5 miliarde de utilizatori autentificați lunar pe platformă. Acum, doar prin intermediul aplicației YouTube pentru TV, pasionații de streaming consumă zilnic 150 de milioane de ore de clipuri.

Audiența YouTube este una spectaculoasă și incredibil de profitabilă. ”Este incredibil de important pentru mine și toți cei de la YouTube să creștem responsabil. Nu există un manual pentru modul în care operează platforme de o asemenea dimensiune. Modul în care privesc eu lucrurile este că e critic să fim de partea corectă a istoriei.” CEO-ul companiei s-a arătat foarte mândru de performanțele din ultima perioadă, dar a insistat pe realizarea unui mediu sănătos pentru utilizatori.

Pentru a spori baza de date cu utilizatori, YouTube va lansa în viitorul apropiat alte câteva show-uri originale, pe lângă cele pe care le are deja în portofoliu. Will Smith va avea o emisiune intitulată Grand Canyon Bungee Jump. Lebron James va fi responsabil de Best Shot, în timp ce Priyanka Chopra va lansa If I Could Tell You Just One Thing. Comediantul Jack Whitehall se va antrena cu fotbaliști profesioniști în Training Days. YouTube a anunțat prelungirea show-urilor existente What The Fit de la Kevin Hart, Unititled Demi Lovato Project și The Super Slow Show.