Sony are un telefon mid-range mai frumos decât un flagship

Sony Xperia XA2 Plus a fost anunțat de curând ca o alternativă pentru Sony Xperia XA2 și XA2 Ultra. Acesta din urmă au fost disponibile din ianuarie 2018.

În cazul în care cochetai de mult timp cu un smartphone de la Sony, dar așteptai o soluție mainstream care să arate bine și vină cu câteva atuuri importante, Sony Xperia XA2 Plus s-ar putea să se încadreze.

Cu un ecran mai înalt și margini mai subțiri pe laterale decât frații săi, ar putea fi unul dintre cele mai frumoase smartphone-uri lansate de japonezi. Reinventarea parțială a designului nu înseamnă însă că trebuie să faci vreun compromis pe partea performanță sau captură foto-video.

Xperia XA2 Plus este cel mai recent smartphone al celor de la Sony. Pe spate, are o cameră principală MotionEye de 23 de megapixeli, în timp ce creierul întregii afaceri este un Snapdragon 630. Din seria XA2, varianta Plus este prima construită în jurul unui panou cu un raport de aspect de 18:9. Are o rezoluție Full HD+, iar diagonala este de 6 inci. În plus, este protejat împotriva zgârieturilor cu un strat de Gorilla Glass 5.

Partea de performanță este asigurată de un octa-core Snapdragon 630 tactat la 2,2 GHz și un GPU Adreon 508. În funcție de buget, vei putea opta pentru 4GB sau 6GB RAM și 32 sau 64GB de memorie internă. În ambele cazuri, va exista un slot microSD pentru extinderea spațiului de stocare.

Camera frontală are 8 MP cu F/2.4 și un sistem optic ultra-wide de 120 de grade. Camera principală are 23 megapixeli cu F/2.0, ISO de până la 12800 și posibilitate de captură vidoe în 4K. Acumulatorul este de 3580 mAh și are suport de încărcare rapidă prin intermediul Qualcomm Quick Charge 3.0 și al portului USB-C. Sony XA2 Plus are 205 grame. Detaliile de preț și disponibilitate nu au fost confirmate momentan, dar se va vinde în culorile negru, argintiu, auriu și verde.