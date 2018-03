Xiaomi Mi Mix 2s e oficial și are specificații de top

Xiaomi Mi Mix 2s a fost lansat în urmă cu puțin timp, iar telefonul este o dovadă că producătorii chinezi pot produce smartphone-uri de calitate.

Xiaomi Mi Mix 2s a fost lansat oficial de către producătorul chinez și e un smartphone care merită luat în seamă. Designul este similar cu cel al lui Mi Mix 2, dar sunt o mulțime de noutăți importante la interior.

Ecranul FHD+ are diagonala de 5,99 inci și raport de aspect de 18:9; e insesizabil mai mare decât al predecesorului și este încadrat într-un cadru metalic și ceramic. În partea de jos a feței găsești camera foto secundară, cu senzor de 5 megapixeli.

Noutatea importantă în cazul lui Xiaomi Mi Mix 2s este camera foto principală, un sistem dual. cu senzori de 12 megapixeli. Una dintre camere este wide-angle, iar cealaltă este de tip telefoto. Aranjamentul a reușit să devină unul dintre cele mai bune de pe piață, deoarece DxOMark a oferit telefonului 97 de puncte per total și 101 pentru abilitățile de captură foto.

Telefonul vine și cu un procesor de top, modelul Snapdragon 845 de la Qualcomm, iar pe lângă asta, acesta vine cu până la 8 GB de memorie RAM și până la 256 GB de stocare.

Xiaomi Mi Mix 2s vine cu Android 8, personalizat cu MIUI 9.5. Compania a renunțat la Google Assistant în favoarea unui asistent propriu, XiaoAI. S-ar putea ca acesta să fie disponibil doar chinezilor, iar în varianta internațională telefonul să fie livrat tot cu asistentul Google.

Din păcate, telefonul are și două lipsuri importante: nu are jack de căști de 3,5 mm și nu are nici protecție la apă și praf, conform standardelor IP.

Xiaomi Mi Mix 2s va avea un preț de pornire de 530 de dolari, în vreme ce varianta cea mai scumpă ajunge la 640 de dolari și vine și cu încărcător wireless inclus în pachet. Vânzările vor începe în aprilie.