Xiaomi Mi 8 învinge Samsung Galaxy S9 la cel mai important capitol

Xiaomi Mi 8 a fost lansat de mai puțin de 24 de ore și a reușit deja să facă valuri în industrie, reușind chiar să doboare performanța Galaxy S9 Plus într-un test relevant.

Din câte se pare, telefonul aniversar al chinezilor a ajuns la redactorii DxOMark cu câteva zile înainte de lansarea efectivă. Datorită acestui fapt, au avut ocazia să efectueze un set elaborat de teste și să ajungă la o concluzie suprinzătoare.

La ora actuală, DxOMark este una dintre cele mai importante publicații tehnice de pe mapamond când vine vorba de testarea abilităților de captură foto/video ale telefoanelor. Atât de multe companii au încredere în obiectivitatea măsurătorilor, încât Google, Huawei sau Xiaomi sunt doar câteva exemple de producători de mobile care optează să-și trimită smartphone-urile de top la test înaintea lansării publice.

Review-ul exhaustiv pentru partea de captură a Xiaomi Mi 8 poate fi analizat în tihnă la această adresă, în timp ce rezultatele finale pot fi văzute în captura de ecran de mai jos. Una peste alta, telefonul a obținut valoarea de 105 puncte la capitolul captură foto și 88 de puncte la capitolul captură video. Scorul final a fost de 99.

Cu 99 de puncte, Xiaomi Mi 8 se află pe același loc patru în clasamentul DxOMark precum Galaxy S9 Plus. Diferența este însă că, în timp ce S9+ a fost cu un punct mai abil decât Mi 8 la captură video, smartphone-ul aniversar de la Xiaomi face poze mai bune decât terminalul de top de la Samsung.

Diferența este departe de a fi semnificativă, dar reprezintă totuși o pată neagră pe CV-ul sud coreenilor, când o companie chinezească depășește performanța foto a Galaxy S9 Plus cu un telefon semnificativ mai ieftin.

La capitolul detalii tehnice, Xiaomi Mi 8 are două camere principale. Primul senzor are 12 megapixeli cu F/1.8 și stabilizare optică de imagine. Al doilea senzor capabil de zoom optic 2x are tot 12 megapixeli cu F/2.4. În orice caz, fotografiile generate cu Mi 8 sunt vii, încârcate de o plajă mare de culori, chiar și în condiții de lumină scăzută. Expunerea este una corectă în majoritatea circumstanțelor, iar balansul de alb este reușit.