Xiaomi are cel mai ieftin telefon cu cel mai rapid procesor

Xiaomi lucrează simultan la o serie stufoasă de aparate. Pe parcursul ultimelor săptămâni, am oferit detalii despre cele mai importante dintre ele. În schimb, este prima oară când aflăm informații despre Xiaomi Pocophone F1 și s-ar putea să fie cel mai interesant dintre toate.

Chinezii de la Xiaomi au venit la înaintare în ultimii ani cu o medie calculată foarte bine între preț și performanță. Deși portofoliul companiei a inclus câteva aparate revoluționare, cu o margine inexistentă pe toate cele patru margini ale ecranului, întotdeauna au fost fascinante gadgeturile ieftine ale chinezilor.

Este remarcabil ce poți obține în momentul în care nu-ți dorești să te îmbogățești din fiecare smartphone care îți iese pe ușa fabricii.

Pornind de la premisa că este mult mai ușor să promovezi un telefon prin intermediul superlativelor absolute, Xiaomi se pare că va lansa în curând noul Pocophone F1. Gadgetul din imaginea de mai sus va intra în istorie ca fiind cel mai ieftin telefon care utilizează cel mai rapid procesor al momentului.

Este vorba de Snapdragon 845 de la Qualcomm.

Noul Xiaomi Pocophone F1 este un gadget încă nelansat al chinezilor. Acesta urmează să ajungă în următoarele săptămâni în Europa de Est și India. Cu alte cuvinte, sunt șanse foarte mari să-l putem achiziționa și din țara noastră. Disponibil în două variante, vei putea opta pentru un Pocophone F1 la 420 de euro cu 6GB RAM și o memorie internă de 64GB.

Un pic mai generos la capitolul spațiu de stocare este modelul cu 460 de euro ce include 6GB RAM și 128GB de spațiu.

Deși specificațiile sale tehnice nu au fost confirmate, se pare că va fi vorba de un gadget cu un ecran de 6 inci și o rezoluție de 1080 x 2160 pixeli ce va putea fi cumpărat în culorile gri și albastru.

