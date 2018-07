Xbox One primește cel mai important update din 2018

În 2018, îți descarci cele mai multe jocuri pentru consolă de pe internet, iar printr-un update la Xbox One, Microsoft a făcut în așa fel încât să se te joci mult mai repede decât în trecut.

Cei de la Microsoft au început să detalieze noile actualizări de firmware pentru Xbox One cu mult timp înainte să fie disponibile la scară largă. Din acest motiv, numărul celor care au visat la FastStart a fost destul de mare. Funcția cu pricina a fost detaliată pentru prima oară în cadrul târgului de gaming E3. La momomentul respectiv însă, nici un oficial al gigantului din Redmond nu a sărit să facă vreo promisiune vizavi de momentul exact al implementării.

FastStart pleacă de la o premisă surprinzător de simplă, chiar dacă nu a fost foarte ușor de implementat. Ideea este ca în momentul în care îți descarci un joc de pe internet, în prima etapă a descărcării să fie transformate într-o prioritate fișierele de care ai nevoie pentru a intra în joc și pentru a începe aventura. Cât timp de joci un pic, restul fișierelor vor fi descărcate în fundal fără nici un fel de intervenței din partea ta.

Pentru ca FastStart să funcționeze, ai nevoie de o bandă de internet de 20Mbps. Titlurile care vor fi primele compatibile cu noua funcție sunt cele pe care le poți accesa prin intermediul abonamentului Xbox Game Pass. În medie, ”te poți aștepta ca în general să intri într-un joc de două ori mai repede decât ai făcut-o în trecut”, conform documentului oficial Microsoft care detaliază actualizarea FastStart. O listă completă cu jocurile care sunt compatibile cu FastStart nu este momentan disponibilă online.

Același update care vai fi disponibil pentru Xbox One până la finele săptămânii, pe lângă FastStart, va include un sistem nou de centralizare al Pin-urilor de pe ecranul principal, sub formă de jocuri și aplicații. Dacă ai mai multe console Xbox One cu același cont, te poți aștepta ca aplicațiile instalate și ordinea icoanelor de pe ecran să fie sincronizate. Rămâne să vedem cât va dura până va ajunge respectivul update în toate colțurile lumii.