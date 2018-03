Wikipedia are o problemă cu YouTube, iar noi avem de suferit

Oficialii YouTube au anunțat că vor introduce pe platforma de streaming un flux de informații preluate de pe Wikipedia. Din păcate, cei de la Wikipedia au aflat aceeași informație de la știri.

În principiu, Wikipedia este o enciclopedie online ce oferă acces gratuit tuturor celor care sunt interesați să obțină informații pe o varietate foarte mare de subiecte. Acest proiect se susține din donații. Te-ai aștepta însă ca, în momentul în care un gigant tehnologic precum Google vrea să profite de articolele de pe Wiki, să existe o recompensă financiară sau măcar un contract între cele două părți. CEO-ul YouTube este însă de altă părere.

Totul a pornit de la o promisiune făcută de CEO-ul Susan Wojcicki de la YouTube. Într-o conferință de acum câteva zile, directoarea celei mai mari platforme de streaming de pe mapamond a făcut o promisiune interesantă. În încercarea combaterii de știri false, Wojcicki a anunțat că fiecare clip construit în jurul unei conspirații va fi însoțit de un link către un articol de pe Wikipedia pe același subiect.

Astfel, ține de tine dacă vrei să te limitezi la clipul pe care îl vezi pe YouTube sau îți dorești să să obții mai multe informații pe marginea subiectului respectiv. Ca bază pentru acest proiect, se va folosi o listă de conspirații populare agregată tot pe Wikipedia.

Deși intenția detaliată mai sus este lăudabilă, este cel puțin frustrant faptul că nimeni de la YouTube nu a luat legătura cu oficialii fundației Wikimedia pentru materializarea respectivului proiect. Practic, cei care ar trebui să ofere acele bucăți de informații despre conspirații însoțite de un link, au aflat în aceeași zi în care am aflat și noi despre inițiativa planificată de CEO-ul Susan Wojcicki.

Pe marginea subiectului, oficialii Wikimedia Foundation au postat o scrisoare deschisă pe Twitter ce poate fi văzută mai jos. Deși tonul documentului nu este agresiv, e clar că nimeni nu este încântat de modul în care cei de la YouTube au pus problema. Nu știm încă dacă nu cumva vor bloca această practică, iar utilizatorii ambelor platforme vor avea de suferit.

The @Wikimedia Foundation statement about the recent @YouTube announcement pic.twitter.com/PFDDNtNNjn

— Wikimedia (@Wikimedia) March 14, 2018