WhatsApp include o vulnerabilitate care îi anulează cea mai importantă funcție

WhatsApp este una dintre cele mai importante platforme globale de chat cross-platform. Din păcate, acest detaliu este departe de a te convinge că beneficiem de un produs perfect.

Având în vedere numărul foarte mare de actualizări de care se bucură WhatsApp, ai fi tentat să crezi că sunt prea puține particularitățile care mai trebuie finisate. Din păcate, tocmai a fost descoperită o breșă de securitate foarte importantă în aplicația deținută de Facebook. Aceasta te lasă fără o soluție pentru blocarea contactelor deranjante.

În teorie, dacă optezi pentru blocarea unei persoane pe WhatsApp, nu vei mai primi niciodată un mesaj de la acea persoană. De ceva timp însă, respectivul filtru nu mai merge și, din greșeală, a fost redus la zero de către inginerii companiei americane.

Începi o conversație cu cineva. Individul de la capătul firului o dă de gard și tu îl blochezi pentru că nu vrei să mai auzi nimic de la el niciodată. Cea mai recentă variantă de WhatsApp anulează respectiva proiecție. Oamenii pe care i-ai blocat vor avea posibilitatea să-ți trimită mesaje pe calea aerului după ce au fost blocați. În plus, îți vor putea vedea statusul și poza de profil.

Noua vulnerabilitate din WhatsApp afectează un număr foarte mare de utilizatori și mai este și cross-platform. Asta înseamnă că are un efect similar atât pe dispozitivele cu Android, cât și pe iPhone. Toți sunt afectați, dar partea bună este că gigantul american a luat la cunoștință problema și va încerca să o remedieze în scurt timp printr-un update. Până atunci însă, deblochează o persoană blocată care a început să-ți trimită mesaje deranjante și blocheaz-o din nou. După acest procedeu, blocarea ar trebui să funcționeze ca înainte.

It looks blocked contacts might sometimes be able to see your profile picture and last seen. It really seems a server side bug.

I recommend you to remove the blocked contact from your Address Book, to configure Privacy Settings on “My Contacts” and mute the blocked contact’s chat

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 23, 2018