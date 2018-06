WhatsApp vrea să te enerveze cu o noutate de care nu ai nevoie

În teorie, actualizările de WhatsApp sunt benefice pentru utilizatori, dar cel mai nou update se pare că a supărat o mare parte dintre fanii platformei.

WhatsApp este una dintre aplicațiile care beneficiază deseori de actualizări. Fiind de mulți ani în topul cel mai utilizate programe de chat, este previzibil efortul dezvoltatorului de a-și menține relevanța. Din păcate, se pare că nu fiecare update reușește să fie benefic pentru utilizatori.

O actualizare lansată săptămâna trecută pentru WhatsApp a făcut mai mult rău decât bine, în momentul în care a ascuns numele expeditorilor pentru mesajele primite. Problema a afectat doar utilizatorii de iPhone care profitau de opțiunea de securitate suplimentară. Atât pe iPhone, cât și pe Android, poți opta pentru ascunderea în notificarea de pe ecranul principal a conținutului unui mesaj recepționat. Până la update-ul recent, respectiva bifă nu implica însă să nu vezi numele persoanei care ți-a trimis mesajul, doar conținutul său.

În mod evident, utilizatorii de WhatsApp au fost foarte supărați de problemă, iar soluția evidentă de a dezactiva ascunderea conținutului mesajului nu era utilă. Foarte mulți utilizatori au început să se plângă pe marginea acestei situații atât pe forumul oficial Apple, cât și pe Twitter. ”Am făcut update la versiunea 2.18.60 de WhatsApp, iar acum primesc notificări fără numele contactului!!!” Acesta este doar un exemplu de utilizator nemulțumit.

Din fericire pentru cei afectați, există o soluție destul de simplă la problemă. Din secțiunea de configurare a WhatsApp, din dreapta jos a interfeței aplicației, intră la Notificări și activează Show Preview sau Afișare Previzualizare. La pasul următor, intră în Settings sau Configurări pe iPhone la Notificări sau Notifications. Alege WhatsApp. Fă un tap pe Show Previews / Afișare Previzualizare și optează pentru Never. În mod suspect, acești pași remediază situația neplăcută.

Hey @WhatsApp — any idea why this is happening? Not seeing sender name on all new message notifications? pic.twitter.com/fW4GdzpxFi

— Angus Brash (@angusbrash) May 28, 2018