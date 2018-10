VIDEO Toate lansările Apple, într-o serie de clipuri frumoase

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, Apple a organizat o conferință la New York pentru dezvăluirea celor mai noi gadgete din portofoliu. Lista a inclus două iPad Pro-uri, un MacBook Air și un mac Mini.

În mod previzibil, fiecare dispozitiv nou anunțat de gigantul din Cupertino pe parcursul conferinței de ieri a fost însoțit de un clip explicativ și de o reclamă cu un buget generos în spate. Este important de reținut că niciunul dintre clipuri nu include vreo referință către concurență și nu are vreo glumiță.

Singura mențiune comparativă vizează noul iPad Pro și al său procesor Apple A12X Bionic. O versiune îmbunătățită a SoC-ului pe care îl găsești în iPhone Xs și iPhone Xr, Apple A12x se pare că este mai sprinten decât procesoarele din 92% dintre laptopurile aflate în circulație.

O altă comparație făcută de un director Apple în cadrul prezentării noilor produse a vizat Xbox One S. Aparent, puterea de procesare dintr-un iPad Pro 2018 este pe aceeași linie de performanță cu respectiva consolă Microsoft.

În orice caz, lansările Apple au fost destul de interesante și a fost plăcut să vezi că vechile MacBook Air și Mac mini s-au bucura de o reîmprospătare. Deși în trecut au fost cele mai accesibile Mac-uri, nu au mai beneficiat de un update din 2015, iar atunci a fost unul incremental, doar pe partea de procesor.

Apropo de iPad Pro, tableta este primul iDevice care renunță la portul Lightning pentru USB C, de la introducerea sa în urmă cu aproximativ șase ani, odată cu iPhone 5. Portul USB C este semnificativ mai fiabil. Facilitează conectarea de monitoare externe sau alte periferice la tabletă și îți poate încărca telefonul. Pe de altă parte, dacă ți-ai cumpărat o pereche de căști cu Lightning, nu le mai poți folosi cu noile tablete.

Noul MacBook Air nu mai are nico legătură cu vechea generație. În schimb, se apropie mai mult de un MacBook Pro. Include un senzor Touch ID pentru autentificare, are două porturi Thunderbolt 3 de format USB Type C și include procesoare de ultimă generație de la Intel. În plus, ecranul incorporează de patru ori mai mulți pixel decât în generația anterioară de Air, la fel ca un MacBook Pro de 13 inci.