VIDEO Poliția a publicat înregistrările din timpul accidentului fatal Uber

Poliția din Tempe a dat publicității videoclipurile înregistrate de mașina autonomă Uber, implicată recent într-un accident mortal cu un pieton.

Pe 19 martie, Uber înregistra o premieră nefastă pentru companie și pentru divizia de mașini autonome, deoarece una dintre acestea a fost implicată într-un accident mortal cu un pieton.

Mașinile autonome Uber au software care le permite să detecteze pietoni, biciclete și alte cauze care ar putea duce la un accident. Odată cu această problemă din Arizona, Uber a anunțat că oprește toate testele pe care le avea în derulare în Pittsburgh, San Francisco, Toronto şi Phoenix.

Poliția din Tempe a publicat videoclipurile realizate de camera exterioară, dar și de cea interioară a mașinii care a ucis-o pe Elaine Herzberg.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018