Românii care vor telefoane bune evită modelele scumpe Allview

În urmă cu o săptămână, am scris despre prăbușirea veniturilor companiei brașovene cu 50% în 2017 față de 2016 și am cerut o reacție de la companie pe care am primit-o acum.

Cum explică Lucian Peticilă, șeful Allview, această scădere? Pe scurt, pentru că au renunțat la vânzarea de smartphone-uri mici și ieftine.

„Decizia companiei de a nu mai produce smartphone-uri din gama entry, cu display-uri sub 5 inci, a avut ca efect imediat scăderea vânzărilor prin intermediul operatorilor, la care se adaugă și concurența puternică a multitudinii brand-urilor noi apărute pe piață.’’, a declarat Lucian Peticilă.

Prin acestă acțiune este evident că Allview vrea să împingă românii să cumpere modelele mai scumpe din ofertă, însă clienții sunt reticenți, după cum reiese din vânzări.

Reamintim că anul trecut nu a fost unul bun pentru compania brașoveană deoarece cifra de afaceri a companiei a scăzut cu aproape 51% în 2017 față de 2016, potrivit datelor publicate pe Ministerul de Finanțe. Allview a avut venituri de doar 156,5 milioane de lei anul trecut, față de 306 milioane de lei cât a înregistrat în 2016.

Și profitul companiei a fost afectat, acesta înregistrând o scădere de 28% anul trecut comparativ cu acum doi ani de zile. Profitul Visual Fan, compania care administrează Allview, a scăzut la 9,7 milioane de lei în 2017 față de 34,5 milioane de lei cât era în 2016.

Legat de reclamațiile despre garanție și calitatea produselor companiei românești, Peticilă a spus că „având în vedere că avem pe piaţă peste 2.5 milioane de dispozitive pentru care oferim garanţie, este posibil să apară şi cazuri neprevăzute, dar evidenţiez faptul că în ultimii ani, am adus îmbunătăţiri în mod constant în ceea ce priveşte serviciile post-vânzare oferite”.

Pe viitor, strategia de business a companiei Allview rămâne orientată spre dezvoltarea de smartphone-uri si tablete dar si spre aplicaţii precum AVI, cu accent pe dezvoltarea unui portofoliu mai larg de produse cu care consumatorul poate să comunice în limba română. De asemenea, compania a mai precizat că în ultimul an a alocat resurse importante în pregătirea și dezvoltarea asistentului vocal, în adaptarea produselor și strategiei la o piaţă cu o creştere rapidă şi dinamică.