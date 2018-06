Caz absurd în Europa: vaca ieșită din UE care a fost condamnată la viață

Autoritățile bulgare au condamnat o vacă gestantă la moarte, după ce aceasta s-a avântat în exteriorul granițelor UE, în Serbia, fără să aibă documentele necesare pentru a intra înapoi în teritoriu.

Vaca se numește Penka și aparține bulgarului Ivan Haralampiev. Ea a pătruns pe teritoriul Serbiei fără ca gărzile de graniță să o observe. Ulterior, un fermier sârb a găsit-o și identificat-o pe Penka după ecuson și i-a înapoiat-o stăpânului – doar că a apărut o problemă. Statul bulgar i-a interzis vacii Penka să treacă granița înapoi în Bulgaria, în conformitate cu regulile europene.

Ofițerii vamali i-au spus lui Haralampiev că vaca lui va trebui să fie examinată de un doctor. Astfel, doctorul bulgar care a consultat-o a spus că Penka trebuie eutanasiată, pentru că a părăsit granițele UE. În pofida sănătății absolute a animalului, autoritățile bulgare au insistat că acesta trebuie împușcat.

Vestea a stârnit rumoare în rândul oamenilor, care au creat o petiție în care se cere autorităților UE să facă o excepție pentru Penka. Momentan s-au strâns în jur de 16.000 de semnături.

„Credem că situație Penkăi reflectă lipsă de compansiune din partea autorităților UE pentru oamenii simpli, precum proprietarul Penkăi, care este de-a dreptul dărâmat”, a explicat campania de salvare a vacii nedreptățite.

După ce corespondentul de la Bruxelles pentru Telegraph a publicat un mesaj pe Twitter un mesaj în care cerea eliberarea vacii Penka, un membru al Comisiei Europene, Vytenis Andriukaitis, i-a răspuns, încurajându-i devotamentul față de situația în care se află Penka.

Seeing your commitment to Penka cause I can’t help but ask whether you ever considered becoming a real #animalwelfare activist? I sincerely think you have what it takes. ?? good for Penka anyway.

— Vytenis Andriukaitis (@V_Andriukaitis) 4 iunie 2018