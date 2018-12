Momentul istoric care ne face să visăm la turism în spațiu

Turismul spațial se anunță a fi ceva măreț, dar încă nu este foarte clar cum este definit spațiul din această perspectivă.

Miliardarul Richard Branson, care deține compania Virgin Galactic, a anunțat cu mândrie pe Twitter pe 13 decembrie: „Astăzi, pentru prima oară în istorie, o navă echipată și construită pentru a transporta în mod privat pasageri care au plătit, a ajuns în spațiu”.

Today, for the first time in history, a crewed spaceship built to carry private, paying passengers reached space https://t.co/B17Fc3l7HI @virgingalactic @thespaceshipco pic.twitter.com/R0cgkp95g6

— Richard Branson (@richardbranson) December 13, 2018