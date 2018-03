God of War te lasă cu gura căscată în noile clipuri de gameplay

God of War este unul dintre cele mai așteptate jocuri ale acestui an, iar posesorii de console PlayStation 4 abia așteaptă să se bucure de grafica impresionantă.

God of War este una dintre cele mai profitabile francize dedicate consolelor Sony. Începută în urmă cu mai bine de un deceniu pe PlayStation 2, a continuat pe PSP, PS3 și PS Vita. Viitorul joc God of War este primul care a fost creat de la zero pentru PlayStation 4, deși a mai existat o versiune remastered de God of War 3 pentru PS4. Inițial, GoW 3 s-a lansat pe PlayStation 3.

Toate jocurile God of War au spus povestea unui erou în contextul mitologiei grecești. Pentru prima oară, iminentul titlu care se va lansa pentru PS4 și PS4 Pro va include o serie de referințe către mitologia nordică. Jocul este o producție Sony Interactive Entertainment și Sony Santa Monica.

Încercând să amplifice și mai multe interesul fanilor pentru viitoarea lansare, creatorii titlului au postat două noi clipuri online. Unul are aproximativ 16 minute și îți arată o parte din gameplay. Cel de-al doilea ilustrează o serie de detalii legate de mecanismul de luptă in-game. Din câte se pare, va incorpora o serie de schimbări majore comparativ cu experiența pe care ai trăit-o pe vechile console.

În clipul de mai jos, regizorul jocului, Cory Barlog explică împreună cu designerul principal Jason McDonald care au fost gândurile din spatele noului sistem de luptă. Câteva detalii despre designul întregii experiențe sunt de asemenea explicate. Clipul stufos de gameplay de mai sus te ajută să înțelegi mai bine povestea jocului și, mai mult decât atât, să rămâi impresionat vizavi de cât de bine arată. Ca referință, clipurile au fost imortalizate pe un PlayStation 4 Pro, dar ar trebui să arate aproape la fel de bine și pe un PS4 obișnuit.

Jocul God of War se va lansa pe 20 aprilie.