Cum am ajuns să fim ultima specie de oameni existentă pe Pământ

Specia homo sapiens este singura specie umană existentă în momentul de față pe glob. Neandartalienii și multe alte specii de hominizi au dispărut de mult – dar de ce?

Arheologii Patrick Roberts de la Max Planck Institute for the Science of Human History și Brian Stewart de la University of Michigan cred că supremația homo sapiens se datorează capacității speciei de a înflori și în cele mai extreme condiții. Cu peste 7,6 miliarde de oameni pe pământ care trăiesc în aproape toate ecosistemele posibile, s-ar putea spune că suntem o mulțime destul de eterogenă.

Totuși, nu stăm prea bine la capitolul diversitate genetică, dacă luăm în considerare că nu avem alte specii din genul nostru cu care să fim înrudiți îndeaproape. Lucrurile nu au stat mereu așa – am împărțit gena homo cu alte șase specii de-a lungul mileniilor. Rând pe rândd, aceste specii au dispărut. Ultimii care au dispărut au fost neandartalienii, în urmă cu 30.000 de ani.

Cea mai simplă explicație pentru care noi suntem aici, dar neandartalienii sau alte specii umane nu sunt, este puterea creierului nostru, dezvăluită prin atitudinea pentru artă și atracția către tehnologie. Totuși, neandartalienii s-ar putea să nu fi fost niște troglodiți proști, așa cum credem. Conform Science Alert, aceștia creau artă, găteau la foc și aveau un oarecare sistem rudimentar de sănătate publică.

Există motive întemeiate de a bănui că populațiile de neandartalieni au dispărut pe măsură ce specia noastră a părăsit continentul Africii și a creat populații noi, lăsându-i pe neandartalieni în urmă, până când aceștia au dispărut. Oamenii homo sapiens își încercau norocul în medii care, de altfel, ar fi fost considerate exagerat de neospitaliere, fie pentru temperaturile prea ridicate, fie prea scăzute.

Încă nu există un răspuns pentru care alți hominizi au dispărut, iar noi nu. Cercetarea realizată de Roberts și Planck cu privire la acest lucru poate fi găsită aici.