Internet gratis tuturor: cum democratizează UE cea mai bună tehnologie

Uniunea Europeană are un program prin care oferă tuturor comunităților europene finanțare pentru internet. Se numește WiFi4EU și nu este o inițiativă nouă. Ea a fost adoptată anul trecut, chiar dacă România nu a fost interesată.

Uniunea Europeană oferă internet gratis tuturor cetățenilor ei, prin intermediul programului WiFi4EU. Orice oraș, comună sau sat se poate înscrie în program. Administrațiile locale pot solicita finanțare UE – care acoperă costurile de achiziționare a echipamentelor, dar și instalarea acestora.

În schimb, municipalitatea, la rândul ei, este obligată să ofere mentenanța echipamentelor, dar și să plătească lunar abonamentul furnizorului de internet, pentru cel puțin trei ani.

Proiectul european are un buget de 120 de milioane de euro. El se desfășoară în perioada 2017-2019. Deși inițiativa a fost adoptată în urmă cu un an, România nu a arătat interes față de ea. Asta deși, în țară, sunt sute comune și zeci de orașe care nu au încă acces la internet.

Banii primiți de la Bruxelles pot fi folosiți pentru a crea hotspot WiFi în parcuri, piețe sau clădiri publice. Anul acesta, 1.000 de finanțări vor putea fi solicitate, a câte 15.000 de euro fiecare.

Astfel, fiecare stat membru, care aplică bineînțeles, va primi cel puțin 15 vouchere. Ele vor fi înmânate fiecăruia la începutul lui mai, pe principiul primul venit, primul servit.

Programul WiFi4EU este deschis administrațiilor din sector public din statele membre EU și din țările participante la Spațiul Economic European (SEE), Norvegia și Islanda. Listele autorităților locale au fost deja convenite cu fiecare stat membru.

Autoritățile pot colabora între ele, pentru a primi finanțare la „vrac”, dar voucherele vor fi acordate individual. Autoritățile sau asociațiile care reprezintă mai multe municipalități vor avea nevoie de un cont de conectare la UE, prin intermediul unui portal dedicat. Ele se vor înregistra prin completarea unui formular online.

În plus, vor furniza informații de bază, dar nu detalii tehnice despre rețeaua WiFi. Acestea se pot aplica în orice limbă a UE, iar procesul de înregistrare va dura de la șase până la opt săptămâni.

