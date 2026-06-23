Filmul de pe Netflix care te aruncă în Overworld: A Minecraft Movie merită recuperat dacă l-ai ratat la cinema

Povestea îi urmărește pe Garrett „The Garbage Man” Garrison, Dawn, Natalie și Henry, patru personaje foarte diferite care ajung din lumea reală în Overworld. Pentru a se întoarce acasă, ei trebuie să înțeleagă regulile acestui univers și să supraviețuiască întâlnirilor cu monștri, Piglini și alte creaturi recognoscibile pentru oricine a petrecut măcar câteva ore în Minecraft.

Jason Momoa și Jack Black duc aventura în direcția potrivită

Jason Momoa îl interpretează pe Garrett Garrison, fost campion de gaming rămas blocat în nostalgia propriilor succese. Personajul său este proprietarul unui magazin de jocuri video și are aerul unui om care încearcă să pară mai sigur pe el decât este în realitate. Momoa profită de această contradicție și face din Garrett un protagonist simpatic, chiar și atunci când devine ridicol de teatral sau prea convins că el trebuie să conducă echipa.

Jack Black este Steve, ghidul neașteptat al grupului și personajul cel mai apropiat de imaginea clasică a eroului din joc. Actorul nu joacă reținut și nici nu ar fi avut vreun motiv să o facă. Steve este un expert al Overworld-ului, un constructor care cunoaște regulile lumii cubice și care trebuie să îi învețe pe ceilalți cum să transforme resursele în instrumente, adăposturi și arme.

Distribuția principală îi mai include pe Danielle Brooks în rolul lui Dawn, proprietara unei mici grădini zoologice mobile, Emma Myers în rolul lui Natalie și Sebastian Hansen în rolul lui Henry. Cei trei contribuie la energia de aventură de familie a filmului, fără ca producția să cadă într-o formulă prea previzibilă. Fiecare are propriul moment de curaj, iar dinamica dintre ei funcționează tocmai fiindcă nimeni nu pare pregătit cu adevărat pentru ce îl așteaptă în Overworld.

În distribuția secundară apar Jennifer Coolidge, în rolul excentricei vice-directoare Marlene, Rachel House, care o interpretează pe Malgosha, regina Piglinilor, dar și Jemaine Clement. Prezențele lor sunt folosite mai degrabă pentru umor și atmosferă decât pentru a încărca inutil povestea cu subintrigi.

Un film care înțelege de ce Minecraft a cucerit generații întregi

„A Minecraft Movie” funcționează cel mai bine atunci când nu încearcă să explice prea mult jocul. Jared Hess și scenariștii Chris Bowman, Hubbel Palmer, Neil Widener, Gavin James și Chris Galletta folosesc elementele esențiale ale universului Minecraft ca punct de plecare pentru o poveste simplă, dar eficientă: construiești, improvizezi, te aperi și mergi mai departe.

Aici se află, de fapt, și avantajul filmului. Nu este necesar să cunoști toate rețetele de crafting sau să fi explorat fiecare biom din joc ca să înțelegi miza. Filmul îți arată rapid regulile acestui univers și apoi te lasă să te bucuri de ele. Fanii vor observa creaturile, materialele, mecanicile și micile trimiteri la joc, în timp ce spectatorii care nu au deschis niciodată Minecraft pot urmări fără probleme o aventură fantasy cu multă acțiune.