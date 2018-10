Ubisoft își transformă alte două jocuri într-un film și un serial

Până în prezent jocurile video nu s-au tradus foarte bine pe marele și pe micul ecran. Ubisoft încearcă din nou și adaptează două jocuri din portofoliu pentru cinema și televiziune.

Jocul Child of Light, lansat pe 29 aprilie 2014, este adaptat într-un serial TV live-action, iar jocul de VR Werewolves Within, lansat pe 6 decembrie 2016, ar fi transformat într-un film. Ambele adaptări ale jocurilor video sunt produse de proiectul inaugural al Ubisoft numit „Womens Film and Television Fellowship”.

Acest program a fost dezvoltat de Ubisoft pentru a scoate în față vocile feminine din industria entertainementului. Mishna Wolff și Tasha Huo au fost primele femei selectate în program și acestea și-au putut alege orice joc pentru a-l putea dezvolta pentru TV și cinema. Cele două au lucrat timp de șase luni la adaptări, iar la final au vândut ideile pentru film și serial celor de la Ubisoft Motion Pictures.

Așadar, Wolff va adapta jocul Werewolves Within pentru cinema, iar Huo va scrie și regiza pilotul pentru un serial bazat pe jocul Child of Light.

Tasha Huo a vrut de la început să transforme Child of Light într-o producție TV pentru că este atrasă de poveste despre care spune că este „un basm pe care-l poți juca și are un personaj feminin central extrem de puternic”. Pe de altă parte, Mishna Wolff voia să dezvolte alt joc într-un film, dar ceva la Werewolves Within a atras-o extrem de mult. Jocul de realitate virtuală este extrem de simplu, cu o premiză cunoscută: mai multe personaje stau în jurul unui foc, iar unul dintre ei este un vârcolac. Scopul este să descoperi cine este vârcolacul sau dacă ești chiar tu atunci trebui să-i păcălești pe ceilalți că nu ești tu.

Ubisoft Motion Pictures are mai multe filme pe care le produce în acest moment. Cel mai important este adaptarea jocului The Division într-un film în care ar juca Jake Gyllenhaal și Jessica Chastain, iar regia ar fi asigurată de David Leitch (Atomic Blonde, Deadpool 2).

Un alt titlu care se află în producție este Tom Clancy’s Ghost Recon, iar Michael Bay este atașat ca producător executiv. Vom vedea dacă aceste filme vor avea succes. Totuși, așteptările nu sunt mari având în vedere calitatea primului film produs de Ubisoft Motion Pictures, Assassin’s Creed.