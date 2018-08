Rețeaua socială iubită de adolescenți are un impact imens asupra sănătății

Filtrele acelea cu animăluțe de pe Snapchat fac pe oricine să arate bine, deși – în mod evident – nu sunt reprezentări realiste a cum arată o persoană normală. Cu toate astea, din ce în ce mai mulți oameni încep să aibă probleme în a distinge între ce e filtru de Snapchat și ce e real.

Un articol din Journal of the American Medical Association, numit „Selfie-uri – Trăind în era fotografiilor cu filtre” a adus în atenția publicului conceptul teoretic de tulburare dismorfică cauzată de Snapchat.

Această tulburare ar fi declanșată de faptul că oamenii vor să arate la fel ca în filtrele de pe Snapchat. Aceste filtre le permit oamenilor să atingă acea perfecțiune fizică ce era cândva posibilă doar pentru celebritățile care populează paginile revistelor. Pacienții nu mai aduc la medicii chirurgi fotografii cu vedete, ci selfie-urile lor, trecute prin filtre.

„Oamenii aduc fotografii cu ei din anumite unghiuri sau cu diferite tipuri de lumină„, a spus Dr. Neelam Vashi, director la Boston University Center for Ethnic Skin și autor al articolului.

„Doar văd multe imagini care sunt foarte nerealiste, iar asta setează așteptări nerealiste pentru pacienți pentru că ei încearcă să arate precum niște versiuni fanteziste ale lor”. Mai mult, Vashi a spus că, în anii ce urmează, chirurgii esteticieni vor avea de a face cu această problemă, tinerii căutând din ce în ce mai mult să arate ca desprinși dintr-un filtru de Snapchat.

Chrirurgii esteticieni poate sunt reticenți, dar cererea din partea consumatorilor este într-o continuă creștere. Conform unui raport de la American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, în 2017, 55% din chirurgii esteticieni au avut de a face cu pacienți care voiau să fie operați pentru a arăta mai bine în selfie-uri – o creștere cu 13% față de anul precedent. Raportul mai arată că social media este o forță culturală, care are puterea de a schimba industria chirurgiei estetice.